한 달 새 트럼프·푸틴 대면한 中 권력 서열 8위 [이 사람@World]

5월 트럼프 방중 당시 공합 영접 맡아

러 경제 포럼에서는 푸틴과 만나 환담

“은퇴 앞둔 老정객” 평가절하 시선도

지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 당시 공항에서 트럼프를 영접한 한정(韓正) 중국 국가부주석에 세계의 시선이 집중됐다. 부주석이면 대통령제 국가의 부통령에 해당하니 중국이 트럼프를 그만큼 극진히 대접했다는 뜻이 된다. 하지만 일각에선 한 부주석이 중국 국가 의전 서열 8위에 불과한 점을 들어 되레 ‘중국이 트럼프를 홀대했다’는 지적을 제기했다.

한 부주석이 5일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만났다. 불과 한 달 사이에 트럼프와 푸틴이라는 세계 양대 ‘스트롱맨’과 둘 다 대면한 셈이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 5일(현지시간) 상트페테르부르크에서 열린 국제 경제 포럼(SPIEF)에 중국 대표단을 이끌고 참석한 한정 중국 국가부주석과 만나 악수하고 있다. AP연합

중국 관영 신화통신에 따르면 한 부주석은 이날 상트페테르부르크에서 열린 국제 경제 포럼(SPIEF)에 중국 대표단을 이끌고 참석했다. 푸틴은 한 부주석에게 시진핑(習近平) 국가주석의 안부를 물으면서 “러·중 관계가 전례 없이 높은 수준에 도달해 있다”고 덕담을 건넸다. 이에 한 부주석도 “양국은 협력과 공조를 강화하며 보다 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계 구축을 추진해야 한다”고 화답했다.

한 부주석은 ‘부주석’이란 직함에 걸맞지 않게 국가 의전 서열이 8위에 그친다. 시 주석을 포함한 중국 최고 수뇌부 7명으로 구성된 중국 공산당 정치국 상무위원이 아니기 때문이다. 1954년생으로 올해 72세인 한 부주석은 4년 전인 2022년 10월 이른바 ‘칠상팔하’(七上八下) 원칙에 따라 상무위원에서 물러났다.

칠상팔하란 공산당 정치국을 개편하는 시기에 나이가 67세이면 계속 상무위원으로 남되, 68세 이상이면 은퇴해야 한다는 뜻이다. 다만 2022년 당시 69세이던 시 주석이 오랜 관행을 깨고 3연임을 확정지으며 칠상팔하 원칙은 사실상 무너지고 말았다.

한 부주석은 시 주석 집권 3기가 시작한 2023년 3월 부주석에 취임했다. 시 주석 본인이 주석에 오르기 전 부주석을 지낸 것처럼 부주석은 나름 중요한 직위다. 다만 공산당 정치국 상무위원이 아니다 보니 그 존재감이나 영향력에 한계가 있는 것은 분명한 현실이다. 요즘 중국에서 한 부주석은 ‘정계 은퇴를 앞두고 한직에 보내진 노(老)정객’쯤으로 여겨진다고 한다.

지난 5월13일 중국 베이징을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽 두 번째)이 전용기 ‘에어포스원’에서 내려 한정 중국 국가부주석(오른쪽 세 번째)의 영접을 받고 있다. AP연합

베이징에 온 트럼프를 한 부주석이 맞이했을 때 외신이 “의전용·행사용 인물일 뿐”이라며 평가절하를 한 것도 그 때문이다. 한 부주석보다 의전 서열은 낮아도 중국 외교 정책을 좌지우지하는 왕이(王毅) 중국 공산당 중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸 외교부장(우리 외교부 장관 해당)이 영접을 했더라면 오히려 구색이 맞았을 것이란 얘기다.

중국 정치에서 한 부주석이 차지하는 실제 위상이 어떻든 그는 국가 정상급 인사가 아니면서도 불과 한 달 새 트럼프와 푸틴을 둘 다 대면하는 이색적인 기록을 세우게 됐다. 한 부주석이 정말 의전용 인사에 불과한지 아닌지는 곧 가려질 것이다.