박원빈, 임용 합격 및 결혼 생각 밝힌 근황

연애 리얼리티 프로그램 ‘환승연애2’를 통해 얼굴을 알린 박원빈이 임용 합격 후 선생님이 된 근황과 함께 결혼에 대한 계획을 전했다.

‘방송 이후, 선생님이 된 원빈 (feat.인플루언서의 현실)’ 영상 속 원빈이 현재 여자친구와 결혼 생각이 있다고 밝혔다. 규민 JAYQ

최근 정규민의 유튜브 채널에는 ‘방송 이후, 선생님이 된 원빈 (feat.인플루언서의 현실)’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상은 박원빈과의 만남을 담았다.

두 사람은 과거 연애 리얼리티 예능 ‘환승연애2’에 함께 출연하며 인연을 맺은 바 있다. 영상에서 규민은 오랜만에 만난 박원빈의 근황을 소개하며 반가움을 드러냈다.

박원빈은 최근 체육교사로 새로운 출발을 하게 된 소식을 전하며 만족감을 감추지 않았다. 그는 방송 출연 당시에도 교원 임용시험을 준비하고 있었으며, 프로그램 이후에도 꾸준히 공부를 이어갔다고 설명했다.

이어 첫 도전에서는 아쉬운 결과를 받아들여야 했지만 포기하지 않고 재도전에 나선 끝에 최종 합격의 기쁨을 맛봤다고 밝혔다. 그는 현재 학교 현장에서 학생들과 함께하는 시간이 매우 즐겁다며 교직 생활에 대한 애정을 드러냈다.

그는 “인플루언서는 자신을 어필하기 위해 노력해야하는데 저는 그게 너무 힘들었다”고 고충을 털어놨다.

앞서 박원빈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 2026학년도 경기도 공·사립 중등학교 교사 임용시험 체육 과목 최종 합격 사실을 공개해 많은 축하를 받은 바 있다.

이날 영상에서는 연애와 결혼에 대한 이야기 역시 자연스럽게 이어졌다. 박원빈은 안정적으로 직장 생활에 적응해 가면서 미래에 대한 구체적인 계획도 세우고 있다고 설명했다.

정규민이 “여자친구를 공개한 이유가 무엇이냐”고 물었고, 그는 인플루언서에 대한 마음을 접은 것과 함께 “결혼도 생각하고 있다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

한편 박원빈은 지난 2022년 연애 프로그램 ‘환승연애2’ 출연을 계기로 대중에게 이름을 알렸다. 이후 지난해 공개된 스핀오프 프로그램 ‘환승연애, 또 다른 시작’에서는 현재 연애 중인 사실을 공개해 화제를 모으기도 했다.

방송 이후 자신의 목표였던 교사라는 꿈을 이룬 데 이어 결혼까지 준비하고 있다는 그의 소식을 접한 누리꾼들은 “자기 길을 개척해 나가는 사람은 이렇게나 빛난다”, “역시 바른청년이다”, “규민도 결혼 빨리하는 게 좋다고 생각한다”는 등의 댓글을 남겼다.