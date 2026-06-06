득표수 100% 일치?…송도 사전투표 집계에 쏟아지는 의구심

사전투표 득표수 일치에 시민들 ‘당혹’…통계 전문가 “우연일 확률 희박, 전산 오류 등 검증 필요”

제9회 전국동시지방선거 인천시장 선거에서 연수구 송도1동과 송도2동의 관내 사전투표 결과가 주요 후보별로 완전히 일치해 선거 집계의 신뢰성 논란이 일고 있다.

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 나타난 송도1동과 송도2동의 관내 사전투표 득표 현황. 박찬대 후보와 유정복 후보의 득표수가 두 지역에서 동일하게 집계돼 논란이 일고 있다. 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 캡처

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 관내 사전투표 결과 송도1동에서 박찬대 더불어민주당 후보는 3030표, 유정복 국민의힘 후보는 1440표를 각각 득표했다. 그런데 인접한 송도2동의 집계 결과에서도 박 후보 3030표, 유 후보 1440표라는 동일한 숫자가 기록되었다.

총 투표자 수나 기권·무효표의 수치는 두 지역이 서로 달랐음에도 불구하고 정작 당락을 결정짓는 주요 후보 두 명의 득표수가 소수점 단위까지 일치하듯 정확히 같게 나타난 것이다. 반면 개혁신당 이기붕 후보의 경우 송도1동에서 61표, 송도2동에서 47표를 얻어 득표수에 차이를 보였다. 본투표 결과 역시 두 지역이 다른 양상을 기록했다.

이에 대해 송도 지역 커뮤니티를 중심으로 부정선거 의혹을 제기하는 등 선관위의 명확한 해명을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

통계 전문가들은 이번 현상에 대해 “두 후보의 득표수가 동시에 일치한 것은 통계적으로 매우 희박한 현상”이라면서도 이것이 곧바로 부정행위를 의미하는 것은 아니라는 신중한 입장을 보였다. 다만 전문가들은 “수치 반복의 원인이 전산 입력 실수인지 시스템 집계 오류인지 확인하는 절차가 반드시 필요하다”고 강조했다.

한편 이번 지방선거에서는 전국적으로 투표용지 부족 문제가 발생하며 선거 관리의 적절성 논란이 이어지고 있다. 연수구 내에서도 일부 투표소에서 투표용지 일시 소진으로 유권자들이 대기하는 상황이 발생했고 전국 67개 투표소에 추가 투표용지가 긴급 공급된 바 있다. 선거 관리 시스템 전반에 대한 신뢰 회복을 위해 선관위의 투명한 검증 결과 공개가 요구되는 시점이다.