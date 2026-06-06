최휘영 문체부장관 “국립발레단장 하마평, 이상한 헛소문”

현재 공석인 국립발레단장에 낙하산 인사가 거론되자 국립발레단원들이 이를 우려하는 성명을 6일 공개했다. 임명권자인 최휘영 문화체육관광부 장관은 ‘이상한 헛소문이 돌고 있다’며 사실무근이라고 해명했다.

국립발레단원은 6일 각 단원 소셜미디어 등을 통해 공개한 입장문을 통해 차기 단장 겸 예술감독은 직업 발레단 운영 경험과 예술적 전문성을 갖춘 인물이 임명돼야 한다고 강조했다. 이들은 "국립발레단은 대한민국을 대표하는 발레단이자 한국 발레의 기준과 미래를 책임지는 예술단체"라며 "국립발레단을 이끌 단장 겸 예술감독은 발레단 현장을 누구보다 깊이 이해하며 한국 발레의 미래를 이끌어 갈 인물이어야 한다"고 밝혔다. 이어 "특정 인물을 배제하거나 반대하기 위한 것이 아니다"라면서도 직업 발레단의 훈련 체계와 공연 제작 과정, 레퍼토리 운영에 대한 이해를 갖춘 리더가 필요하다고 짚었다.

최휘영 문화체육관광부 장관 소셜미디어 X 게시물

단원들은 또 차기 단장 겸 예술감독이 무용수들의 성장과 경력 관리에 대한 실질적인 경험을 갖추고 단원들의 예술적 역량을 존중할 수 있어야 한다고 주장했다. 아울러 "국립발레단의 리더는 단순히 서류에 사인만 하는 기관장이 아니라 발레단의 예술적 방향을 결정하는 최종 책임자"라며 "명예나 상징성만으로 감당할 수 있는 자리가 아니다"라고 강조했다.

단원들은 문화체육관광부를 향해 "예술성과 현장성, 소통 능력과 책임감을 갖춘 리더를 선임해 달라"고 촉구했다. 이어 국립발레단 단장 겸 예술감독 선임 과정에서 직업 발레단 운영에 대한 깊은 이해와 예술적 전문성을 최우선 기준으로 삼아 달라고 요구했다.

국립발레단 단장 자리는 지난 4월 강수진 전 단장 퇴임 이후 공석이다. 이번 입장문은 직업 발레단 운영 경력이 없는 인사가 차기 단장 후보로 거론되면서 발표됐다.

논란이 커지자 최휘영 장관은 이날 소셜미디어를 통해 ‘국립발레단 단장의 인선을 놓고 이상한 헛소문이 돌고 있다’며 사실무근임을 강조했다. 최 장관은 ‘▲이재명 캠프에서 활동했으며 ▲ 직업 발레단 경력이 전혀 없는 ▲ 고령의 무용전공 대학교수 출신이 선임될 것’이란 허황한 뜬소문이 ‘하마평’으로 돌고 있다고 밝혔다. 최 장관은 “인사 시기에는 늘 여러 풍문과 억측이 난무하기 마련이지만 이번엔 나가도 너무 나갔다”며 “임명권자인 문체부장관, 즉 제가 심사숙고 중인 후보 명단엔 처음부터 지금까지 이런 분은 단 한 번도 올라온 적이 없었음을 명확히 밝힌다”고 강조했다. 최 장관은 “국립발레단 단원들께서도 절대 염려하지 마시고 공연에 전념해 주시기 바란다”고 당부했다.