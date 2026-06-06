한-캐나다, 캐나다 해상서 연합해군훈련…도산안창호함 참가

한국과 캐나다 해군이 3∼4일(현지시간) 캐나다 서부 해상에서 연합협력훈련을 실시했다.

6일 해군에 따르면, 이번 훈련에는 한국 해군 잠수함 도산안창호함(3000t급), 호위함 대전함(3100t급), AW-159 해상작전헬기가 참가했다.

지난 4일부터 5일(한국시간)까지 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함(3000t급)과 호위함 대전함(3100t급)이 전술기동을 하고 있다. 해군 제공

캐나다 해군에서는 잠수함 코너브룩함(2200t급), 호위함 오타와함(4000t급), 캐나다 공군 CH-148 해상작전헬기, CP-140 해상초계기 등을 동원했다.

양국 해군은 대함사격, 대잠전, 헬기 이·착함 등 실질적인 해상훈련을 통해 연합작전 수행능력을 강화했다고 해군은 설명했다.

이번 훈련에는 벤저민 홍 대위 등 캐나다 해군 잠수함 승조원 6명이 도산안창호함에 편승해 한국 해군과 함께 훈련했다.

이들 승조원 6명은 훈련 종료 후에도 도산안창호함을 타고 환태평양훈련(림팩·RIMPAC)이 열리는 미국 하와이까지 한국 해군과 함께 항해할 예정이다.

한국 해군 전력을 지휘한 김기범 73기동전대장(대령)은 “한국과 캐나다 양국 간의 굳건한 협력을 바탕으로 인도-태평양 지역 해양 안보를 수호하고, 어떠한 위협에도 강력하게 대응할 수 있는 대비태세를 유지할 것”이라고 말했다.