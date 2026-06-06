조갑제 "장동혁, 민주당의 전략자산·비밀 선거운동원" 직격탄

보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표가 6일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “민주당의 전략자산이었고 숨은 병기였다”고 비판했다.

조 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “민주당의 도우미, 귀염둥이, 비밀 선거운동원이란 조롱이 사실적 표현임이 개표로 확인된 셈”이라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 오전 국회에서 열린 긴급 최고위원회의에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 발언하고 있다. 연합

그는 이어 “국힘당 재건은 당내로 침투한 부정선거 음모론자들과 민주당 프락치 세력을 당헌 당규 위반자로 규정, 제명하는 데서 출발해야 할 것”이라고 지적했다.

그는 또 “당헌은 헌법정신 수호를 당원의 의무로 규정하는데 장동혁 그룹은 헌법과 사실을 부정하는 윤어게인 세력일 뿐 아니라 극좌와 친할 수밖에 없는 극우의 본성에 따라 민주당을 위한 봉사자이기도 했던 것”이라고 전했다.

조 대표는 투표용지 부족 사태와 관련해서 “개혁신당 이준석 대표와 이동훈 대변인이 중심을 잘 잡아주고 있다”며 “송파 등의 투표용지 부족사태는 행정적 과실이고 부정선거가 아닌데 부정선거 음모론자들이 끼어들면 책임규명에 장애만 된다는 것”이라고 주장했다.

이어 “부실선거를 부정선거로 몰면 역풍을 맞을 것인데 선거참패로 코너에 몰린 장동혁이 살 길 찾기 차원에서 황교안 세력과 함께 시국을 그쪽으로 몰고 가려 할 경우 오세훈 시장도 리더십을 발휘해야 할 것”이라고 덧붙였다.