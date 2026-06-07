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"살찌니까 성형 전 얼굴 보여" 박서진, 악성 댓글에 충격

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가수 박서진이 살을 빼기 위해 식욕억제제까지 사용했다고 고백했다.

 

6일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진의 일상이 공개됐다.

 

이날 박서진은 몸무게 증가로 인해 악플이 많아졌다고 토로했다. '살림남' 첫 출연 때보다 무려 11㎏가 늘었다고.

 

그는 "시청률 요즘 떨어지더라", "우리 왕자님 살 찌니까 성형 전 얼굴이 보이네요", '예전에는 성형 미남, 지금은 그냥 성형남"이라는 악성 댓글을 직접 읽으며 착찹해했다.

 

이에 김채연은 "너무하다"며 박서진을 걱정했고, 지상렬 역시 "나쁘지 않다"고 말했다.

 

박서진은 "장구 칠 때마다 살 떨리는 거 보기 싫다"는 댓글까지 읽고는 말이 없어졌다

 

그는 "(그동안) 팬분들은 응원해 주셨는데, 냉정하게 얘기해 주시는 것 보니 많이 죄송스러웠다"고 말했다.

 

이를 듣던 이요원은 "듣기로는 식사 전에 디저트 먹는 걸 좋아한다더라"고 물었고, 박서진은 "그렇다"고 인정했다.

 

그러면서 "위고비, 마운자로, 식욕억제제도 모두 먹어봤다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

 

이에 은지원은 "팬과 아티스트의 관계는 힘들다. 살찌면 살찐다고 뭐라고 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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