“그냥 변비인 줄 알았죠”…대장암 진단 전 가장 ‘흔한 착각’

가늘어진 변, 대장이 보내는 이상 신호일 수도

대장암, 국내에서 발생 많은 주요 암 중 하나

50세 이상 국가검진, 매년 ‘분변잠혈검사’ 시행

“그냥 변비인 줄 알았어요.”

가늘어진 변과 반복되는 배변 이상은 대장 질환의 신호일 수 있어 주의가 필요하다. AI 생성 이미지

평소와 달리 변이 가늘어졌다면 한 번쯤 원인을 확인해볼 필요가 있다. 특히 변비와 설사가 반복되거나 혈변이 함께 나타난다면 주의가 필요하다.

일시적인 변화만으로 대장암을 의심할 필요는 없다. 다만 이런 증상이 지속된다면 검사를 고려해야 한다. 대장 안쪽에 생긴 종양이 변이 지나가는 통로를 좁히면서 배변 양상에 변화를 일으킬 수 있기 때문이다.

7일 보건복지부와 중앙암등록본부가 발표한 2023년 국가암등록통계에 따르면, 2023년 국내 신규 암 환자는 28만8613명이었다. 이 가운데 대장암은 전체 암 발생 순위에서 갑상선암, 폐암에 이어 세 번째로 많았다.

◆변 굵기 변화, 왜 그냥 넘기면 안 되나

대장암은 초기에 뚜렷한 증상이 없는 경우가 많다. 증상이 나타나도 변비, 치질, 장염, 스트레스성 복통으로 여겨 넘기기 쉽다.

대표적인 신호는 배변 습관 변화다. 변비나 설사가 새로 생기거나, 변을 보고도 시원하지 않은 느낌이 반복될 수 있다. 혈변, 점액변, 복통, 체중 감소, 피로감도 함께 나타날 수 있다.

가늘어진 변도 그중 하나다. 특히 좌측 대장이나 직장 쪽에 병변이 있으면 변이 지나가는 공간이 좁아지면서 변 굵기가 줄어들 수 있다.

서울아산병원 질환백과도 대장암 관련 증상으로 혈변, 배변 습관 변화, 잔변감, 변 굵기 감소, 점액변, 복통 등을 제시하고 있다.

가는 변이 나타났다고 해서 모두 대장암을 의심할 필요는 없다. 수분을 충분히 마시지 않았거나 식사량이 줄어든 경우, 과민성 장증후군이나 치질, 일시적인 변비 때문에도 변 모양이 달라질 수 있다.

다만 이전과 다른 변화가 생긴 뒤 며칠 이상 계속되거나 혈변, 복통, 체중 감소 같은 증상이 함께 나타난다면 원인을 확인해보는 것이 좋다.

◆젊다고 안심할 일은 아니다

대장암은 나이가 들수록 위험이 커지는 암이다. 국가암검진도 만 50세 이상을 기준으로 설계돼 있다. 그렇다고 젊은 연령대가 완전히 안전한 것은 아니다. 2023년 국가암등록통계에서 남성은 50대에 대장암이 가장 많이 발생한 암으로 집계됐다. 여성은 80세 이상에서 대장암이 가장 많았다.

연령에 따라 위험 양상은 다르지만, 배변 이상을 나이만 믿고 넘겨서는 안 된다는 뜻이다. 젊은 환자일수록 혈변을 치질로 생각하거나 복통을 스트레스로 돌리는 경우가 있다. 가족 중 대장암 환자가 있거나 염증성 장질환 병력이 있다면 더 빨리 진료를 받아야 한다.

식습관도 영향을 준다. 고열량·고지방 식사, 붉은 고기와 가공육의 잦은 섭취, 음주, 비만, 운동 부족은 대장암 위험을 높이는 요인으로 꼽힌다. 반대로 채소, 과일, 통곡물처럼 식이섬유가 풍부한 식사는 장 건강 관리에 도움이 된다.

◆증상 없어도 검진 시기 놓치지 말아야

대장암 예방에서 가장 중요한 관문은 검진이다. 대장암은 암으로 진행하기 전 용종 단계에서 발견되는 경우가 있다. 이때 용종을 제거하면 암으로 진행할 위험을 낮출 수 있다.

국가암검진은 만 50세 이상을 대상으로 매년 분변잠혈검사를 시행한다. 대변에 눈에 보이지 않는 혈액이 섞여 있는지 확인하는 검사다. 이상 소견이 나오면 대장내시경검사로 대장 안쪽을 직접 확인한다. 증상이 생긴 뒤에 검사를 받기보다 정기 검진을 통해 미리 확인하는 것이 중요하다.

한 소화기내과 전문의는 “배변 습관 변화는 다양한 원인으로 나타날 수 있지만, 평소와 다른 증상이 계속된다면 전문의 진료를 받아 원인을 확인해야 한다”며 “혈변이나 원인 모를 체중 감소가 함께 나타난다면 검사를 미루지 않는 것이 좋다”고 조언했다.