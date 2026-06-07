"엄마는 김치녀"…'하시4' 김지민, 비밀글 유출 일파만파

채널A 연애 리얼리티물 '하트시그널4'(하시4) 출신 인플루언서 김지민이 자신의 비공개 소셜미디어 게시물 무단 유출 논란에 대해 사과했다.

김지민은 6일 자신의 소셜 미디어에 "최근 개인적인 공간에서 작성된 게시물로 인해 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

앞서 온라인 커뮤니티에는 김지민이 소셜 미디어 '친한 친구' 기능을 통해 올린 비공개 게시물의 캡처본이 유포됐다.

해당 게시물에는 정제되지 않은 정치적 발언, 가족 및 반려동물 관련 부적절한 표현, 타 연예인과 방송 출연자에 대한 확인되지 않은 루머 등이 포함돼 논란이 일었다. 특히 일부 게시물엔 "엄마 김치녀" 등 자극적인 표현이 포함됐다.

김지민은 "사적으로 언급했던 내용으로 인해 피해와 상처를 입으신 박희선 님과 소속사 관계자, 팬분들께 진심으로 사과드린다"고 전했다.

다만 유출된 내용에 대해서는 "일부는 제가 작성한 것이 맞지만 전부는 아니다"라며 "공유·전달되는 과정에서 맥락이 누락되거나 왜곡돼 사실과 다르게 전달된 부분이 있다"고 해명했다.

이어 비공개 글의 무단 유출과 관련해 "동의 없는 유출과 확산으로 가족과 주변 분들이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "부득이하게 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

한편 대학생 신분으로 2023년 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알린 김지민은 최근 미국 테슬라 재직 중인 남성과 열애 중인 사실을 공개해 화제를 모은 바 있다.

<뉴시스>