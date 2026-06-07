흐리고 전국 곳곳 ‘비’…낮 최고 29도 [오늘날씨]

일요일인 7일 전라 동부와 경상권, 제주도에 비가 내리겠다. 중부 지방도 밤부터 비가 내릴 것으로 보인다.
기상청은 이날 오전부터 경상권과 제주도, 오후부터 충청권 남부 내륙과 전라 동부에 비가 내리겠다고 예보했다. 제주도는 오후에, 그 밖의 지역은 내일 밤에 비가 그치겠다. 중부지방은 이날 밤부터 다음 날 새벽 사이 비가 내리겠다.
예상 강수량은 △(8일 새벽까지)서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △(6~7일)서해5도 5㎜ 안팎 △(8일 새벽까지)강원 내륙·산지 5~20㎜ △(8일 새벽까지)강원 동해안 5㎜ 미만 △(8일 새벽까지)대전·세종·충남 내륙, 충북 5㎜ 안팎 △전북 동부, 전남 동부 5~20㎜ △대구·경북 남부, 경남, 울릉도·독도 5~20㎜ △부산·울산 5㎜ 안팎 △제주도 5~10㎜ 등이다.
당분간 기온은 평년(최저 14~18도, 최고 22~28도)과 비슷하겠다.
이날 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~29도가 되겠다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 20도 △인천 19도 △춘천 16도 △강릉 17도 △대전 17도 △대구 18도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 20도다. 낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 21도 △대전 28도 △대구 26도 △전주 29도 △광주 29도 △부산 26도 △제주 25도로 예상된다.
이날 오전부터 다음 날 오전 사이 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.
오후부터 동해 중부 해상은 바람이 시속 30~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.