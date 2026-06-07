미래 환경도시 인프라 조성 박차… 김포시, 시민 체감형 정책 추진

경기 김포시가 시민과 함께하는 미래 환경도시 기반 마련에 속도를 내고 있다. 일상의 오염 예방부터 탄소중립·환경재생·자원순환에 걸쳐 전 분야 체감형 행정을 추진 중이다.

7일 김포시에 따르면 현장 맞춤형 상담과 교육, 기술지원 등 기업의 환경관리 부담은 줄이고 대기환경 개선 효과를 높이고 있다. 이와 관련해 시는 ‘환경SOS 상담반’ 운영과 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착 지원을 펼친다. 환경관리에 취약하거나 화재 피해 사업장 대상으로 협력 체계를 강화하고 있다.

‘김포 환경 재생 혁신복합단지’ 조성이 본격화하고 있다. 대곶면 거물대리 일원은 과거 난개발과 환경오염 문제가 지속적으로 제기된 곳이다. 시는 기후에너지환경부·한국수자원공사와 피해 회복과 지역 재생을 위한 일정에 박차를 가한다. 지난해 예비타당성조사를 통과하며 순항 중이다.

자원회수센터 구축도 본궤도에 올랐다는 평가를 받는다. 수도권 생활폐기물 직매립 금지에 안정적으로 대응하기 위한 취지다. 하루 600t 규모를 처리할 수 있는 광역 자원회수시설로 김포시와 고양시 일부 지역의 폐기물을 공동으로 담당한다. 시는 도시계획시설 결정 및 입지결정 고시를 완료했다. 2032년 준공이 목표다.

시는 한강 하구와 해양자원을 활용한 친수환경 및 수변공간 활성화에 나선다. 대명항 국가어항 지정 추진이 대표적이다. 또 어촌뉴딜, 한강 및 염하강 경계철책 철거, 백마도 개방 등 여러 사업을 연계해 하천·해양이 시민들의 삶과 연결되도록 한다.

이외 한강 하구와 연안의 생태적인 가치를 보전하면서도 이용 편의성은 향상시킨다. 가마지천 반려공존 하천문화공간 같은 생활밀착형 프로젝트를 통해 시민들의 여가와 휴식 기능을 강화한다.

김포시 관계자는 “환경문제에 대한 사후 대응을 넘어 예방·감축, 회복·순환, 보전·활용이 유기적으로 이어지도록 할 것”이라며 “산업·개발과 보전이 조화를 이루는 미래세대 환경 기반을 확충해 나가겠다”고 말했다.