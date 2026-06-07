윤남노, 가게 그릇만 3400만원… 접시 하나 깨니 34만원 날아가

윤남노 셰프가 6억원의 빚을 들여 본인의 레스토랑을 오픈했다. 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

윤남노 셰프가 사장이 되고 난 후 접시에만 3000만원을 투자한 이유를 밝혔다.

지난 6일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에서는 최근 압구정에 자신의 레스토랑을 오픈해 사장이 된 윤남노 셰프의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 윤남노 셰프는 6억원의 빚을 지고 오픈한 새 매장을 처음으로 공개했다. 오픈 준비로 분주한 가운데 가장 눈길을 끈 것은 고가의 식기였다.

윤남노의 피나는 노력으로 이루어진 주방. 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

개업 준비에 윤남노 셰프는 라면으로 식사를 해결하는 등 빠듯한 하루를 이어가고 있지만 주방만큼은 최고급으로 단장했다.

이를 본 MC들이 “비싼 그릇 아니냐”, “하나에 수십만원 할 것 같다”고 감탄했는데, 실제로 윤남노 셰프가 준비한 접시 가격은 총 3000만원에 달했다. 윤남노 셰프는 혹여 접시가 깨질까 봐 본인이 직접 설거지를 하고 양손으로 모시는 등 접시 관리에 정성을 다했다.

윤남노 셰프가 사장이 되고 난 후 접시에만 3000만원을 투자했다. 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

하지만 윤남노 셰프는 “이미 하나 깨졌다”며 “제가 깬 게 34만 원짜리”라고 고백했다. 예상치 못한 실수에 스튜디오는 놀라움과 안타까움이 뒤섞인 반응을 보였다.

그런데도 그는 후회하지 않는 모습을 보였다.

윤남노 셰프는 “셰프가 억울하고 힘들고 서럽고 불행해야 손님이 행복하다”며 요리를 대하는 자세를 보여줬다. 이어 “프렌치 요리를 하다 보니 그 감성을 손님들에게 그대로 전달하고 싶었다”고 말했다.

윤남노의 음식 철학. 유튜브 채널 '엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널' 영상 캡처

개업 첫날에는 박은영, 조서형, 이경진 셰프가 손님으로 방문했다. 세 사람은 윤남노가 준비한 음식을 맛본 뒤 “재료 하나하나에 고민한 흔적이 보인다”며 호평을 쏟아냈다.

하지만 윤남노를 향한 걱정 어린 시선도 보냈다. 셰프들은 “오픈 초반에는 매출이 전부 내 돈처럼 보여 재료를 아낌없이 쓰게 된다”며 “그러다 빚에 허덕일 수 있다”고 현실적인 조언을 건넸다. 그러면서도 “인생은 원래 빚이다. 쫄지 마라”고 응원을 보내기도 했다.