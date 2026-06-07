靑 "지난 1년 정부 성과는 金총리 성과"…金총리 사의 공식화

"金, 내란 극복하며 대한민국 회복 진두지휘…노고에 깊이 감사"

金, 한성숙 후보자 임명 완료 때까지 직 유지할 듯…이후 당권도전 전망

호남서 연설하는 김민석 국무총리 (광주=연합뉴스) 김혜인 기자 = 6일 오후 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 열린 KBC 광주방송 주관 2026 뉴호남포럼에서 김민석 국무총리가 '대전환시대, 통합의 의미와 국가전략'을 주제로 기조연설을 하고 있다. 2026.6.6 in@yna.co.kr/2026-06-06 16:51:37/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령이 7일 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명하면서 김민석 현 국무총리의 사의 표명 역시 공식화됐다.



강훈식 대통령 비서실장은 이날 한 후보자 지명에 대해 브리핑하면서 김 총리에 대해 "이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국의 회복을 진두지휘한 김 총리의 노고에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

특히 "지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 크게 틀리지 않을 것"이라고 강조했다.



김 총리는 앞서 지난 1일 이 대통령을 만나 자리에서 물러나겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌으나, 이날 전까지 외부에 이를 발표하지는 않았다.



후임자 지명과 동시에 김 총리의 사의 소식을 공개하면서 국정 공백에 대한 우려를 최소화하기 위한 것으로 풀이된다.



강 실장은 또 "국민주권 정부의 첫 문을 연 총리로서, 후임 총리에게도 경험과 혜안을 나눠주실 것을 (김 총리에게) 당부드린다"고 말했다.



이에 따라 김 총리는 한 후보자에 대한 인사청문회와 국회 인준 표결 등 임명 절차가 완료될 때까지 총리직을 유지하며 국정을 이어갈 것이라는 관측이 나온다.



이후 김 총리는 8∼9월께 열릴 것으로 보이는 더불어민주당 전당대회에 나서 당권 경쟁에 뛰어들 가능성이 크다는 게 정치권의 시각이다.

<연합>