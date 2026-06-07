젠슨 황 "아이온2 최고"…김택진과 PC방 깜짝 라이브

강남 PC방서 엔씨 이용자들과 직접 소통

크래프톤 장병규도 만나 게임AI·피지컬AI 협력 논의

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 사흘째인 7일 국내 게임업계 수장들과 잇달아 만나 게임·인공지능(AI) 분야 협력 확대 방안을 논의했다.



황 CEO는 이날 오후 서울 강남구 신논현역 포탈 PC방을 찾아 김택진 엔씨 대표와 만났다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽)가 7일 서울 강남구 신논현역 인근 포탈 PC방에서 김택진 엔씨 대표와 함께 '아이온2' 이용자들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

엔씨에서 '리니지' IP 및 신작 프로젝트를 총괄하는 이성구 수석부사장, '신더시티' 개발을 총괄하는 배재현 부사장 겸 자회사 빅파이어 게임즈 대표도 현장에 모습을 드러냈다.



황 CEO는 행사에 참석한 이용자들과 인사를 나누고 엔씨의 차기작 '아이온2'를 직접 살펴봤다. 팬들의 사진 촬영과 사인 요청에도 흔쾌히 응했다.



황 CEO는 김 대표의 이니셜인 'TJ'를 연호했고, 김 대표도 이에 화답하듯 '젠슨'을 연호하며 현장 분위기를 띄웠다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽 두번째)가 7일 서울 강남구 신논현역 인근 포탈 PC방에서 김택진 엔씨 대표, '아이온2' 운영진과 함께 게임 이용자들에게 인사하고 있다.

황 CEO는 무대에 올라 팬들에게 "모두 아이온2를 즐기느냐. 누가 최고냐(Who's the best?)"라고 물었고, 팬들은 환호로 화답했다.



이어 "나도 아이온2를 사랑한다"라며 "엔비디아 지포스와 한국 e스포츠는 함께 성장해 왔다"라고 덧붙였다.



이날 엔씨는 PC방에서 김남준 개발 PD, 소인섭 사업실장 등 '아이온2' 핵심 운영진이 참석한 가운데 향후 개발 방향과 업데이트 계획을 소개하는 이용자 대상 행사 '서프라이즈 라이브'를 진행했다.



황 CEO와 김 대표는 온라인으로 송출되는 라이브 방송에 게스트로 깜짝 출연, 팬들을 대상으로 한 경품 추첨 행사를 진행했다.

젠슨 황이 직접 서명한 RTX 5090 GPU

젠슨 황과 김택진 대표의 서명이 담긴 RTX 5090 GPU를 받은 민준홍(31) 씨는 취재진에 "젠슨 황이 온다는 소문이 있긴 했는데, 이런 걸 타게 될 줄은 상상도 못 했다"라며 "그래픽카드 처분은 같이 온 여자친구와 상의해 보려는데 웬만하면 직접 쓰려고 한다"라고 말했다.



또 최근 대만 컴퓨텍스 행사에서 공개한 노트북 'RTX 스파크'의 실물을 들어 보이고, 향후 제품이 출시되면 쓸 수 있는 교환권을 2명에게 선물로 제공하기도 했다.



김 대표는 "저도 옆에서 (노트북을) 처음 들어봤는데, 너무 좋다"라고 말했다.



'아이온2'는 출시 당시 엔비디아의 최신 그래픽 기술인 DLSS(딥러닝 슈퍼 샘플링) 프레임 생성과 엔비디아 리플렉스 기술을 적용해 화제를 모았다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 강남구의 한 PC방에서 장병규 크래프톤 의장과 함께 유저들을 만나 엄지를 들어 보이고 있다. 연합뉴스

엔씨의 차기작 '신더시티'도 지난해 국내외에서 진행된 엔비디아 주최 행사에 시연 작품으로 등장한 바 있다.



엔씨의 인공지능 자회사인 NC AI는 오는 8일 엔비디아가 국내 로봇·AI 스타트업을 대상으로 개최하는 비공개 간담회에도 참석할 예정이다.



이에 앞서 황 CEO는 인근의 또 다른 PC방에서 장병규 크래프톤[259960] 의장과도 회동했다. 이 자리에서 두 사람은 피지컬 AI 개발과 엔비디아의 AI PC 플랫폼 'RTX 스파크' 등 하드웨어 분야의 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다.



황 CEO는 지난 5일 방한 첫 일정으로 서울 마포구의 한 PC방을 찾아 리그 오브 레전드(LoL) e스포츠팀 T1 선수단을 만나는 등, 이번 방한 기간 국내 게임업계와의 접점을 적극적으로 넓히고 있다.

<연합>