주낙영, 경주 첫 3선 시장 탄생…"포스트 APEC 시대 이끈다" [6·3의 선택]

지방선거 압승으로 재신임, SMR·미래차·관광도시 육성 본격화

경주 민심 '성과 완성론' 선택, 인구감소·청년유출 해결 등은 과제

주낙영 당선인 "시민 뜻 하나로 모아 통합과 중단 없는 경주 발전" 약속

6.3 제9회 전국동시지방선거에서 경주 최초의 3선 시장이 탄생했다.

압도적인 지지로 재신임을 받은 주낙영 당선인이 포스트 APEC 시대를 맞아 천년고도 경주를 미래산업과 문화관광이 공존하는 글로벌 도시로 발전시킬 수 있을지 기대감이 커지고 있다.

주낙영 경주시장 당선인이 배우자와 함께 당선 축하 꽃다발을 받고 지지자들의 환호에 답하고 있다. 주낙영 당선인 캠프 제공

주낙영 당선인은 지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 76%에 달하는 압도적인 득표율을 기록하며 당선됐다.

지역 정치권은 이번 선거 결과를 '성과 완성론'의 승리로 해석하고 있다.

주 시장이 민선 7·8기 동안 추진한 '2025 APEC 정상회의' 성공 개최 성과를 비롯해 SMR 국가산업단지 조성, 미래자동차 산업 육성, 신라왕경 복원사업 등이 아직 진행형인 만큼 시민들이 사업의 연속성과 안정성을 높이 평가했다는 분석이다.

주 시장은 선거 과정에서 "지금 경주는 연습할 시간이 없다"며 검증된 리더십의 중요성을 강조했고, 이런 호소는 급격한 변화보다는 성과 완성과 안정적인 시정 운영을 원하는 지역 여론과 맞물리며 설득력을 얻었다.

실제로 경주는 최근 수년간 전국적인 주목을 받는 도시로 부상했다.

APEC 정상회의 성공 개최를 통해 대한민국을 대표하는 역사문화도시이자 국제회의도시로서의 위상을 확고히했고, 원자력과 첨단산업을 기반으로 한 미래산업도시 전환에도 속도를 내고 있는 것이다.

사상 첫 경주시장 3선에 성공한 주낙영 당선인은 앞으로 4년간 크게 세 가지 축을 중심으로 시정 운영에 속도를 낼 것으로 예상된다.

첫 번째는 '포스트 APEC 프로젝트'의 성공적인 추진이다. 국제포럼 정례화, 국제회의산업 육성, 글로벌 문화교류 확대 등을 통해 경주를 세계적인 문화관광도시로 육성하고, 관광객 6천만 명 시대와 세계 10대 문화관광도시 진입에도 속도를 낼 것으로 보인다.

두 번째는 원자력 기반 미래산업 육성이다. 경주는 한국수력원자력과 한국원자력환경공단 본사가 위치한 국내 원자력 산업의 중심지인 만큼 SMR 국가산업단지 조성에 속도를 내고, 혁신형 소형모듈원전(i-SMR) 초도호기 유치, 원자력 연구개발 클러스터 구축 등을 통해 경주를 글로벌 원자력 산업 거점도시로 만들 방침이다.

마지막은 미래자동차 산업벨트 구축이다. 외동과 건천, 안강을 중심으로 미래차 소재·부품 산업을 육성하고, 자동차 부품산업의 친환경·첨단화 전환을 추진해 새로운 성장동력을 확보하겠다는 계획을 세우고 있다.

하지만 과제도 산적해 있다. 저출생 고령화의 여파로 경주 역시 인구 감소와 청년 유출 문제에 노출돼 있어, 미래산업 육성을 통한 양질의 일자리 창출이 성공하지 못한다면 성장 전략은 한계를 드러낼 수밖에 없다.

APEC 이후 관광산업의 지속 가능성도 시험대에 올랐다. 국제행사 후광효과가 사라진 뒤에도 외국인 관광객과 체류형 관광 수요를 유지할 수 있는 콘텐츠 개발이 요구된다.

주낙영 당선인은 "경주 최초의 3선 시장으로서 시민께서 맡겨주신 소중한 사명을 반드시 성과로 보답하겠다. 초심을 잃지 않고 오직 시민만 바라보며 끝까지 뛰겠다"고 약속했다.