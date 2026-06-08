스마트폰 놓지 않는 2030 눈 ‘노인성 안질환’ 시달린다 [건강+]

청소년기부터 근시 누적돼 ‘적신호’



근거리 화면 오래 보고 야외 활동 급감

MZ세대 황반변성 환자 10년 새 2배로

비만율 높아지고 당뇨병 환자도 급증

대사질환 연관된 ‘망막질환’도 증가세

자각증상 거의 없어 정기적 검사 중요

스마트폰·태블릿PC 등 디지털 기기 사용이 일상화된 20∼30대의 눈 건강에 경고등이 켜졌다. 청소년기부터 누적된 근시 악화에 비만·대사질환 발생연령까지 낮아지면서, 황반변성·당뇨망막병증 등 이른바 ‘노인성 안질환’이 젊은층에서도 꾸준히 증가하고 있기 때문이다. 이들 망막질환은 상당히 진행될 때까지 자각증상이 거의 없어 전문가들은 증상 유무와 관계없이 일찍부터 정기적인 안저검사를 받아야 한다고 강조한다.



7일 건강보험심사평가원에 따르면 황반변성으로 진료받은 20~30대 환자 수는 2014년 3039명에서 2024년 6375명으로 10년 새 두 배 이상 늘었다. 같은 기간 당뇨망막병증 환자는 8458명에서 1만596명으로 약 25%, 망막혈관폐쇄 환자는 1438명에서 1775명으로 약 23% 증가했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

◆근시 유병률 75%…고도근시가 황반·망막 위협



증가세의 배경에는 청소년기부터 누적된 근시 문제가 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 사용이 일상화되면서 근거리 화면을 오래 바라보는 시간이 크게 늘었고, 실내 중심 생활로 야외 활동과 자연광 노출이 줄면서 근시 발생·진행에 영향을 주고 있다. 청소년기에 근시가 진행된 채 성인이 된 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)는 고도근시로 이어질 위험이 그만큼 높다.



일반적으로 -6디옵터 이상이거나 안구 길이가 26㎜ 이상이면 고도근시로 분류되는데, 이 경우 안구 앞뒤 길이가 길어지면서 망막과 맥락막이 얇아지고 변형될 수 있다. 이 과정에서 황반 부위에 퇴행성 변화가 생기거나 비정상 혈관인 맥락막 신생혈관이 발생하는 근시성 황반변성으로 이어질 수 있다.



황반변성은 망막 중심부의 시세포와 망막색소상피가 손상돼 시력이 저하되는 질환이다. 주요 발병 요인은 노화이지만, 최근 근시 인구가 늘면서 병적 근시로 인해 발생하는 근시성 황반변성이 젊은층의 주요 황반질환으로 주목받고 있는 것이다. 고도근시 환자에서 근시성 황반변성 발생 위험은 근시가 없는 사람보다 40배 이상, 망막박리는 최대 88배 높은 것으로 보고된다.



문제는 초기 자각증상이 없는 경우가 많아 조기 발견이 쉽지 않다는 점이다. 시력 저하, 물체가 휘어지거나 변형돼 보이는 변형시, 사물의 중심 부분이 잘 보이지 않는 중심암점 같은 증상이 나타나더라도 근시로 인한 일시적 시야 흐림으로 착각해 병원을 찾지 않는 경우가 많다. 또 한쪽 눈에만 발생했을 때는 반대쪽 눈이 보완해 일상생활에 큰 불편함을 느끼지 못한 채 뒤늦게 내원하기도 한다.



치료는 항혈관내피성장인자(anti-VEGF)를 안구 내에 직접 주사하는 방식으로 시행된다. 비정상적인 맥락막 신생혈관의 성장을 억제하고 누출과 출혈을 줄여 시력 회복을 돕는다. 근시성 황반변성은 병변이 작고 치료 반응이 좋아 노화 관련 황반변성보다 적은 횟수의 주사로 안정화되는 경우가 많지만 치료 시기가 늦어지면 망막에 반흔이나 위축이 남아 시력 회복이 어려워질 수 있다.

◆비만·당뇨 느는 2030…망막질환 건강도 ‘비상’



황반변성 외에도 대사질환과 연관된 망막질환이 젊은 층을 위협하고 있다. 운동 부족과 서구화된 식습관으로 젊은 층의 비만율이 높아지고 당뇨병 환자가 늘면서 만성 합병증인 당뇨망막병증 환자도 함께 증가하는 추세다. 당뇨망막병증은 상당히 진행될 때까지 시력 변화가 거의 없는 경우가 많아 비문증·시야 흐림·변시증 등 증상이 나타났을 때는 이미 망막 출혈이나 부종이 동반된 단계일 가능성이 높다. 증상 유무와 관계없이 정기적인 안저검사가 중요한 이유다.



망막혈관폐쇄 역시 간과해서는 안 된다. 고혈압·당뇨병·심혈관질환 등 전신 혈관 질환과 밀접한 관련이 있으며, 중심부 혈관이 막히면 갑작스럽고 심한 시력 저하가 나타날 수 있다. 과거에는 주로 고령층에서 발생하는 질환으로 인식됐지만, 젊은 층에서도 대사질환 유병률이 높아지는 만큼 발병 위험을 결코 간과해서는 안 된다. 이들 질환은 전신 건강 상태와도 직결되는 만큼 눈 건강 관리와 함께 혈압·혈당·체중 등 기저질환 관리도 병행하는 것이 중요하다. 고도근시가 있거나 대사질환 위험인자를 가진 20~30대라면 1년에 한 번 이상 망막단층촬영(OCT), 안저검사, 안구 길이 검사 등을 통해 변화 여부를 주기적으로 확인하는 것이 권고된다.



김안과병원 망막병원 김예지 전문의는 “과거 50대 이상에서 주로 나타나던 노인성 안질환과 고도근시 관련 망막질환이 최근 스마트폰과 디지털 기기 사용, 실내 위주의 생활 습관과 맞물려 젊은 층의 시력을 위협할 수 있다”며 “조기에 이상을 발견하면 적극적인 관리로 시력을 보호할 수 있는 만큼 가정의 달을 계기로 부모님과 함께 자녀 세대도 정기적인 눈 검진과 안저검사를 받는 습관을 갖는 것이 필요하다”고 강조했다.