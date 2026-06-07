李대통령 9∼18일 유럽 순방길

佛서 개최 G7 정상회의 참석 계기

벨기에·EU·伊 정상들과 연쇄 회담

교황 면담, 韓·美 정상회담 추진도

이재명 대통령이 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 9일부터 18일까지 유럽 순방에 나선다.



7일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장은 지난 5일 브리핑에서 이 같은 정상외교 일정을 발표하며 “이번 유럽 순방과 G7 정상회의 참석은 이재명정부 집권 1년간의 외교 성과를 바탕으로 유럽으로 본격적인 외교 지평을 넓히는 계기”라고 밝혔다.

인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 4월 19일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 첫 일정으로 9일부터 이틀간 벨기에 브뤼셀을 방문한다. 올해는 한·벨기에 수교 125주년으로, 이 대통령은 동포 만찬간담회를 시작으로 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 국왕도 면담한다. 청와대는 이번 방문을 통해 양국 무역관계를 한 단계 높이고 중소기업 협력 확대와 우리 기업의 안정적인 유럽 진출 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대했다.



이어 이 대통령은 10일 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 한·EU 정상회담을 한다. 우리 정상의 EU 양자 방문은 8년 만이다. 위 실장은 EU에 대해 “세계 최대의 무역 블록이자 우리나라 제3위의 교역국”이라며 “G7 외교 강국으로 도약하는 데 있어서 필수적인 협력 대상”이라고 강조했다. 양측은 경제·안보 협력, 에너지 공급망 안정, 한반도와 중동 정세 등을 논의할 예정이다.



이 대통령은 이후 세르조 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청으로 11일부터 사흘간 이탈리아를 국빈 방문한다. 로마에서 공식 환영식과 정상회담, 공동 언론 발표, 국빈 만찬 등의 일정을 소화하고 조르자 멜로니 총리와도 회담한다. 이탈리아 측의 국빈 예우에 따라 피렌체 방문도 예정돼 있다.



14∼15일에는 교황청을 찾아 레오 14세 교황과 파롤린 교황청 국무원장을 면담한다. 이 자리에서는 한반도와 세계의 평화, 화해 문제가 주요 의제로 다뤄질 전망이다.



마지막 일정으로 이 대통령은 16∼17일 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 초청국 자격으로 확대회의 세션에 참여해 개발협력, 글로벌 경제 불균형, 인공지능(AI), 핵심광물, 에너지 안보 등을 논의한다. 정부는 G7 회의를 계기로 한·미 정상회담도 추진 중이다.