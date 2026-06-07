北·中 관계, 상호 필요 따른 전략적 대등한 위치로 재편될 듯

시진핑 7년 만에 방북 의미



과거 일방적인 시혜 관계 벗어나

글로벌 역학관계 속 전략적 협력

우호조약 65주년 동맹도 재정비

北 ‘핵 보유 묵인’ 요구 가능성 커

中은 비핵화 언급 피하며 모호성

시진핑 중국 국가주석이 북한을 7년 만에 국빈 방문해 김정은 국무위원장과 정상회담을 갖는다. 8∼9일 시 주석의 방북 기간 이뤄질 이번 회담은 과거 중국 쪽으로 완전히 기울어져 있던 북·중 관계가 글로벌 역학관계의 변화 속에서 새로운 위치로 재편되고 있음을 보여주는 상징적 계기가 될 수 있다는 분석이 제기된다.

지난 2019년 6월 20일 평양을 방문한 시진핑 중국 국가주석이 북중정상회담에 앞서 김정은 북한 국무위원장과 악수하고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

시 주석과 김 위원장은 정상회담에서 북·중 동맹의 전략적 복원과 미국에 맞서기 위한 북·중·러 연대 심화 방안을 논의할 것으로 보인다. 시 주석은 지난달 베이징에서 열린 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서도 다극화 세계질서 구축과 국제관계 민주화를 강조하며 미국 중심 국제질서에 대한 견제 의지를 재확인했다. 북한도 미국과 서방의 제재 및 압박에 반대하는 입장을 지속적으로 밝혀 왔다. 이에 따라 양측은 회담에서 국제정세에 대한 공동 인식을 확인하고 전략적 협력 의지를 강조할 가능성이 크다.

이번 회담을 계기로 중국이 북한을 전략적으로 활용해 미국을 견제하려는 구도를 명확히 하면서 북한의 외교적 위상도 이전과 달라졌다는 평가가 나온다. 이는 최근 러시아가 북한과의 밀착을 통해 외교·군사적 레버리지를 극대화했던 전술과 유사한 흐름이다. 중국의 이 같은 행보는 사실상 북한의 핵 보유를 묵인하는 대가로 대북 영향력을 유지하고, 나아가 북한 경제를 활성화시켜 자국에 유리한 동북아 안보 지형을 구축하겠다는 포석으로 풀이된다. 과거 일방적인 대북 시혜 관계나 통제에 기반했던 북·중 관계가 이제는 상호 필요에 의한 전략적 대등성으로 이동하는 양상이다.



특히 올해는 북·중 우호조약 체결 65주년으로, 양국 관계를 한 차원 끌어올리는 계기가 될 수 있다는 해석 역시 존재한다. 이 조약은 한 국가가 무력 침공을 당하면 다른 국가가 바로 참전하도록 하는 자동 군사개입 조항이 담겨 있어 북·중 동맹의 상징으로 평가돼 왔다. 냉전 종식 이후 해당 조항은 사실상 사문화됐지만 북한이 러시아와 포괄적 전략 동반자 조약을 체결하며 군사협력 관계를 제도화한 만큼 북·중 관계를 재정비하는 계기가 될 것이라는 분석도 적지 않다.

북핵 문제와 한반도 정세에 대한 의견 교환도 예상된다. 김 위원장은 남측과의 대화를 일절 거부하는 ‘적대적 두 국가론’을 중국 측에 설명하고, 핵무기 보유의 당위성을 설득하는 데 주력할 것으로 보인다. 사실상 중국을 상대로 핵 보유를 묵인해 달라는 요구로 이어질 가능성이 크다. 관건은 ‘한반도 비핵화’라는 대원칙을 견지해 온 중국이 북한의 이 같은 요구에 어느 수준까지 호응할지 여부다. 최근 시 주석의 연쇄 정상외교를 살펴보면 그간 견지해 왔던 북핵 불용 원칙에서 미묘한 기류 변화가 감지되고 있어서다.

지난 1월 베이징에서 열린 한·중 정상회담 당시 시 주석은 북핵 문제를 포함한 한반도 문제에 대한 중재 역할을 해 달라는 이재명 대통령의 요청에도 비핵화에 대한 직접적인 언급은 피했다. 지난달 미·중 정상회담 이후 미국은 팩트시트에서 북한 비핵화에 대한 공유된 목표를 확인했다고 밝혔지만, 중국은 “한반도 문제에 관해 의견을 교환했다”고만 했을 뿐 비핵화는 언급하지 않는 등 온도 차가 드러났다. 이어진 중·러 정상회담 공동성명에는 비핵화는 언급하지 않은 채 대북 제재에 반대한다는 내용만 명시돼 중국의 기조 변화가 감지됐다.

2025년 9월 4일 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석과 양자회담을 하기 전 악수하고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

다만 북핵과 관련한 의제가 회담 테이블에 오르더라도 양측이 합의된 입장을 드러낼지는 미지수다. 중국이 한반도 내 독점적 영향력을 유지하기 위해 비핵화에 대한 언급을 피함으로써 전략적 모호성을 극대화할 가능성이 높다는 관측도 나온다.

경제 분야에서는 북·중 교역 확대와 접경지역 개발 협력이 주요 의제로 거론된다. 특히 중국이 지대한 관심을 두는 두만강 하류 수로를 이용한 출해(出海) 문제가 정상회담 테이블에 오를 수 있다. 중국은 지린성 훈춘에서 동해로 연결되는 안정적인 해상 통로 확보를 추진해 왔다.