국민 10명 중 9명 ‘65세 정년 연장’ 찬성

69%가 “연금 수급 공백 불안”

방식은 단계적·선택적 고용 順

2030선 청년일자리 잠식 우려

법정 정년을 현행 만 60세에서 65세로 단계적 연장하는 안에 관해 국민 10명 중 9명이 찬성한다는 여론조사가 결과가 나왔다. 다만 선호하는 정년연장 방식은 연령별로 다르게 나타났다.

사진=연합뉴스

한국노총은 여론조사기관 ‘마크로밀엠브레인’에 의뢰해 전국 만 20∼69세 1000명을 대상으로 지난달 27∼28일 실시한 ‘법정 정년연장에 대한 대국민 인식조사’ 결과를 7일 발표했다. 조사 결과 고령자고용법상 현행 만 60세인 법정 정년을 단계적으로 만 65세로 연장하는 것에 대해 88.3%가 찬성했다. 특히 정년연장과 맞닿아 있는 40대(90.6%), 50대(89.3%)에서 찬성 응답이 높았다.

정년연장 방법으로는 ‘단계적 연장’(46.3%), ‘선택적 계속고용’(37.1%), ‘정년연장 완전 폐지’(9.6%) 순으로 답변이 많았다. 연령별로 보면 40대는 의무적 법 개정 방식 선호가 61.1%로 가장 높았지만, 20대는 선택적 고용 방식(44.0%)을 1순위로 꼽았다. 20대는 선택적 계속고용을 1순위로 꼽은 유일한 연령대이기도 했다.



정년연장에 따른 청년 일자리 잠식 우려도 연령별 차이가 있었다. 40대의 54.7%, 50대의 49.1%는 ‘중장년층과 청년층 직무가 달라 잠식 우려가 크지 않다’고 응답했으나, 20대의 55.4%, 30대의 46.4%는 ‘청년 일자리 잠식 우려가 커 청년 고용대책이 선행돼야 한다’고 답했다.



정년연장 찬성 이유로는 ‘국민연금 수급 공백에 따른 경제적 불안’(69.0%)이 가장 높게 집계됐다.



현행 만 60세 법정 정년과 국민연금 수급 개시 연령(최대 만 65세)의 차이로 최대 5년간 발생하는 소득 공백 우려가 큰 것이다. 이 외에 ‘수명 연장으로 의미 있는 인생을 살 수 있음’(50.7%), ‘급격한 인구감소에 따른 숙련 인력 부족’(39.8%) 순이었다. 정년연장의 구체적 시행 시기로는 ‘2027년 1월1일’이라는 답변이 35.6%로 가장 높았고, 그 외에 ‘2028년 1월1일’(23.9%), ‘2030년 이후’(20.3%) 순이었다.