李대통령, 국무총리 후보자에 한성숙 지명…“AI대전환 이끌 적임자”

국회 인준 시 한명숙 이후 20년 만에 역대 두 번째 여성 총리 탄생

이재명 대통령이 차기 국무총리로 7일 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다.

한성숙 신임 국무총리 후보자. 연합뉴스

이 대통령은 이날 한 장관을 차기 국무총리 후보자로 지명했다고 강훈식 대통령 비서실장이 브리핑에서 밝혔다. 한 후보자가 국회의 인준을 받으면 역대 최초 여성 국무총리였던 한명숙 전 총리 이후 20년 만에 역대 두 번째 여성 총리가 탄생하게 된다.

강 실장은 한 후보자에 대해 “정보기술(IT)기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 인공지능(AI) 대전환을 차질 없이 완수하고 대한민국 모두의 성장을 이끌 것"이라며 "AI 혁신과 글로벌 복합 위기를 마주한 국가 전략의 대전환기에 모두의 성장과 민생을 책임질 적임자로 판단했다”고 밝혔다.

이어 “평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적 리더”라며 “민간의 실용성과 혁신성을 겸비했고, 우리 사회의 AI 대전환 필요성에 대해 누구보다도 잘 알고 있다”고 평가했다.

아울러 “후보자는 장관으로서 속도와 성과, 현장을 강조하며 중소벤처·소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해 온 결과 중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다”고 했다.

한 후보자는 경기 의정부 출신으로 숙명여대 영어영문학과를 졸업한 뒤 월간 PC라인 기자로 사회생활을 시작했다. 이후 엠파스 검색사업본부 본부장, 네이버 서비스총괄 부사장을 거쳐 네이버 대표이사로 재직했다.