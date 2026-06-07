시진핑, 8일 방북… 경협·안보현안 논의할 듯

이틀간 국빈 방문… 2026년 첫 해외순방

시진핑 중국 국가주석이 8∼9일 북한을 국빈 방문해 김정은 북한 국무위원장을 만난다. 시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만으로, 이들은 전통적인 우호를 재확인하는 차원을 넘어 경제협력과 외교·안보 현안을 폭넓게 논의할 것으로 전망된다.

시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

북한 조선중앙통신과 중국공산당 중앙 대외연락부 대변인은 지난 5일 김 위원장의 초청으로 시 주석이 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 평양을 방문한 뒤 7년 만에 이뤄지는 것이다. 북·중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김 위원장이 중국의 전승절 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 9개월 만이다.



시 주석과 김 위원장은 정상회담에서 미국 등 서방에 맞서기 위한 북·중·러 연대 심화 방안을 논의할 전망이다. 올해는 북·중 우호조약 체결 65주년으로, 이를 통해 양국 관계를 끌어올리는 계기가 될 수 있다는 해석도 나온다. 특히 김 위원장의 ‘적대적 두 국가론’과 핵무기 보유에 대해 시 주석이 어떤 반응을 보일지가 관건이다. 중국은 한반도 비핵화라는 원칙을 견지하고 있지만 최근 들어 비핵화에 대한 직접적인 언급은 피하고 있다. 이밖에 북·중 교역 확대, 두만강 하류 출해(出海) 문제 등 경제 협력도 주요 의제로 거론된다.



시 주석의 방북을 앞두고 중국 측은 우호 분위기 조성에 돌입했다. 왕야쥔 주북 중국대사는 6일 중국공산당 기관지 인민일보에 실은 기고문에서 이번 방문이 시 주석의 7년 만의 북한 국빈 방문이자 올해 첫 해외 순방이라는 점을 강조하면서 “두 정상이 중요한 역사적 회담을 갖고 새 시대 중·조(중국과 북한) 관계의 새로운 장을 이어갈 방향을 제시하며 청사진을 그릴 것”이라고 밝혔다. 중국 관영 신화통신은 이날 논평에서 “시 주석의 북한 국빈 방문은 중·조 관계가 시대에 따라 전진하면서 더 큰 발전을 얻도록 할 것이고, 중·조의 전통적 우호에 새로운 시대적 의미를 불어넣을 것”이라고 했다.