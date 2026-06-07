특검, 尹 첫 조사… 경찰 신문 거부 ‘실랑이’

‘계엄 정당화 지시’ 혐의 추궁

오전 파행… 2시간 조사 종료

12일 北 무인기 투입 1심 선고

2차 종합특별검사팀(특검 권창영)이 윤석열 전 대통령을 상대로 ‘계엄 정당화 메시지’ 의혹과 관련해 첫 피의자 조사를 진행했다. 특검 출범 101일 만이다.

지난 6일 윤석열 전 대통령을 태운 호송차가 경기도 과천 2차종합특검에 들어서고 있다. 연합뉴스

7일 법조계에 따르면 종합특검팀은 전날 오전 10시 윤 전 대통령을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 오후 4시30분까지 조사를 벌였다. 다만 윤 전 대통령 측이 파견 경찰관의 신문을 거부하며 실질적인 조사시간은 2시간가량만 이뤄졌다. 윤 전 대통령 측은 형사소송법 및 특검법상 피의자 신문조서의 작성 주체는 검사 지위에 있는 자여야 하고, 이에 따라 특별검사·특별검사보 및 파견검사가 신문해야 한다는 입장이다.



계엄 정당화 메시지 의혹은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포 직후인 2024년 12월4일 국가안보실과 국정원 등을 통해 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하도록 지시했다는 내용이다. 조태용 전 국정원장과 홍장원 전 국가정보원 1차장을 한 차례씩 조사한 종합특검팀은 11일 홍 전 차장을 다시 불러 관련 의혹의 경위를 확인하고 이들에 대한 사법처리 방안을 판단할 전망이다.



서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 12일 ‘평양 무인기 투입 의혹’과 관련해 일반이적 및 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관의 1심 선고기일을 연다. 함께 재판을 받은 김용대 전 드론작전사령관의 위계 공무집행방해 혐의 사건 선고 결과도 나온다.



윤 전 대통령 등은 비상계엄 선포의 명분을 만들기 위해 북한 도발을 목적으로 평양에 무인기 투입을 지시했다는 혐의를 받는다. 내란특검팀(특검 조은석)은 앞선 결심공판에서 윤 전 대통령에게 징역 30년, 김 전 장관에겐 징역 25년을, 여 전 사령관과 김 전 사령관에겐 각각 징역 20년과 징역 5년을 구형했다.



서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 11일 국회 증언·감정법 위반(위증) 혐의로 기소된 임성근 전 해병대 1사단장의 1심 선고기일을 진행한다. 채해병 순직 사건과 관련해 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 통한 ‘구명 로비’를 시도했다는 의혹을 받는 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법제사법위원회에 출석해 “이 전 대표를 만난 적 없다”고 위증한 혐의 등을 받는다. 채해병 특검팀(특검 이명현)은 결심공판에서 임 전 사단장에게 징역 3년을 구형했다.