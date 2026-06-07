전국 흐리고 일부 지역 비소식…서울 낮 최고 27도 [내일날씨]

월요일인 8일은 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 더위가 한풀 꺾이겠다. 오후에는 강원 산지와 경북 북동 산지·북부 동해안, 울산·경남 중·동부 내륙 일부 지역에 소나기가 내릴 전망이다.

서울 중구 서울시청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

7일 기상청은 “내일(8일)은 새벽까지 수도권과 충청권, 경북북부에, 오전까지 강원도와 전남남해안, 경남권, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △강원 내륙·산지 5~20㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남, 충북 5㎜ 안팎 △대구·경북, 경남, 울릉도·독도 5~20㎜ △부산·울산 5㎜ 안팎이다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △강원산지 5㎜ 안팎 △울산·경남중·동부 내륙, 경북북동산지·북부 동해안 5㎜ 안팎이다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전과 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

기상청은 당분간 기온이 평년(최저 14~18도, 최고 22~28도)과 비슷하겠다고 예보했다.

이날 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 21~27도가 되겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 16도 △춘천 15도 △강릉 17도 △대전 17도 △대구 18도 △전주 17도 △광주 17도 △부산 19도 △제주 19도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 24도 △춘천 25도 △강릉 23도 △대전 26도 △대구 26도 △전주 24도 △광주 24도 △부산 25도 △제주 23도로 예상된다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.