美 국무부 차관보, 손현보 목사 면담…“종교 자유 현안 논의”

미국 국무부 고위 당국자가 방한해 손현보 세계로교회 목사를 만난 것으로 확인됐다.
7일 손 목사는 세계일보와의 통화에서 “라일리 반즈 미 국무부 민주주의·인권·노동국 차관보가 오늘 오전 부산 세계로교회를 찾아와 면담했다”고 밝혔다. 반즈 차관보는 현재 국제종교자유 특임대사 대행과 티베트 문제 특별조정관을 겸임하고 있다.
이날 면담에는 지난 2월 방한해 손 목사와 만났던 줄리 터너 국무부 민주주의·인권·노동국 부차관보 대행도 동행했다. 이 밖에 벨시스 로메로 국무부 신앙 연락관도 함께했다. 반즈 차관보 일행은 지난 6일 몽골 일정을 마친 뒤 방한한 것으로 파악됐다.
손 목사에 따르면 면담에서는 종교법인 해산법과 포괄적 차별금지법 추진 등 한국 내 종교 자유 현안 전반에 대한 의견 교환이 이뤄졌다. 손 목사는 이와 함께 자신에 대한 내란선동 고발 사건, 기독교 대안교육에 대한 표적 규제 논란, 한·미 청년 연대 프로그램 등에 대해서도 논의가 이뤄졌다고 설명했다.
손 목사는 “이번 면담은 반즈 차관보의 공식 일정에 포함돼 있었다”며 “면담을 마친 뒤 예배에도 참석했다”고 말했다.
반즈 차관보는 이번 방한 기간 외국인 근로자 인권 문제를 다루는 시민단체들과 비공개 간담회도 진행할 예정이다. 특히 농업·어업·염전 등 분야에서 지속적으로 제기돼 온 이주노동자 인권 침해와 강제노동 의혹에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.