李대통령, 선관위 뺀 4부 요인 회동…“국민 신뢰 잃은 기관”

이재명 대통령이 8일 청와대에서 국회의장, 대법원장, 헌법재판소장, 국무총리와 회동을 한다. 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 후속 조치와 중앙선거관리위원회 개혁 방안 등을 논의하기 위한 자리라는 관측이 나온다.

이재명 대통령이 지난 5일 성남 서울공항에서 열린 한·미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다. 연합뉴스

청와대는 8일 오후 4부 요인 회동을 할 예정이라고 7일 밝혔다. 기존 5부 요인에서 중앙선거관리위원장을 제외하고 조정식 국회의장, 김민석 국무총리, 김상환 헌법재판소장, 조희대 대법원장이 참석 대상이다.

앞서 이 대통령은 이날 검·경 합동수사본부 구성을 지시하고 국회에 조속한 국정조사 추진을 요청했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “국회는 이번 사안의 진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조속히 국정조사를 추진해 주길 바란다”며 “선관위에 대한 근본적 제도 개선 방안도 함께 논의해 달라”고 요청했다.

이 대통령은 이어 “정부 역시 사안의 엄중함을 고려해 행정부 차원에서 가능한 모든 조치를 강구하겠다”며 “검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”고 밝혔다.

이 대통령은 선관위를 향해 “이번 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 막대한 지장을 초래했다”며 “사고 자체도 납득하기 어렵지만, 이후의 대응과 국민에 대한 해명도 충분하지 못했다”고 질타했다.

또 “중앙선관위원장이 국가 5부 요인으로 규정된 것은 선관위가 행정부·입법부·사법부와 마찬가지로 상응하는 권한과 의무, 책임을 지닌 독립기관이기 때문”이라며 “국민의 신뢰를 잃은 독립기관은 존재의 의미가 없다”고 꼬집었다.

그러면서 “이번 사태를 엄중히 받아들이고, 조직 운영과 선거 관리 전반에 대해 근본적 점검과 함께 국민이 신뢰할 수 있는 수준의 강도 높은 쇄신과 개혁 의지를 분명히 보여줘야 한다”고 주문했다.