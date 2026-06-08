이란, 이스라엘 겨냥 미사일 공격…'베이루트 공습에 보복'

4월 8일 휴전후 첫 이스라엘 본토 공격…이란군 "레바논 공격 중단해야…반격시 더 큰 타격"

이스라엘군 "모든 미사일 요격"…고위 당국자 "이란에 강력한 대응할 것"

트럼프, 이란 향해 "이제 그만하라"며 확전 자제 촉구

이란이 7일(현지시간) 이스라엘군의 레바논 수도 베이루트 공습에 대한 보복으로 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일을 발사했다.



이스라엘군은 이날 저녁 15분 간격으로 2차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일을 식별했으며, 방공망을 동원해 요격했다고 밝혔다.

7일(현지시간) 이스라엘 겨냥해 발사되는 이란의 미사일. EPA연합뉴스

현지 언론은 이날 이란이 약 10발의 탄도 미사일을 이스라엘을 향해 발사했다고 전했다.



이란 혁명수비대(IRGC)는 "우주군이 이스라엘의 라맛 다비드 공군기지를 겨냥해 탄도 미사일을 쐈다"며 "오늘 밤 작전은 경고일 뿐이다. 도발이 반복되면 더 광범위한 대응을 하게 될 것"이라고 밝혔다.



이란의 미사일 발사후 이스라엘 북부 지역과 요르단 등에서는 경보가 울렸지만, 아직 낙탄이나 사상자 및 물적 피해 발생 보고는 없다고 일간 타임스오브이스라엘이 전했다.



이날 이스라엘군의 민방위사령부 격인 국내 전선 사령부는 북부 지역의 모든 학교에 휴교령을 내렸다.



이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 미사일 발사 직후 성명을 통해 "이란 이슬람 공화국의 사전 경고에도 불구하고, 시온주의 정권은 모든 금지선을 넘고 레바논 남부에 대한 공격을 강화하며 베이루트 다히예 지역을 표적으로 삼았다"고 말했다.



이어 "시온주의 정권의 군대는 레바논 남부와 다히예에 대한 공격을 즉각 중단해야 한다"며 "만약 공격을 확대하거나 반격할 경우엔 더 파괴적이고 뼈아픈 타격에 직면할 것"이라고 경고했다.



이란 고위 관리도 로이터 통신에 "이스라엘이 계속 공격할 경우 역내 모든 미군 기지가 이란의 정당한 공격 목표가 될 것"이라고 위협했다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 즉각 안보 자문 회의를 열었고, 이란의 미사엘 공격에 대해 강력한 대응을 할 것이라고 채널12 방송이 고위 당국자를 인용해 보도했다.



이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월8일 미국과 이란 간 휴전 발효 후 처음이다.



한 달 넘는 휴전 기간에 계속된 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌이 결국 이란의 보복 공격을 부르면서, 미국과 이란 간 종전 논의는 한층 더 복잡해졌다.



앞서 이스라엘군은 이날 "헤즈볼라의 이스라엘 영토 공격에 대한 보복으로 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트 남부 외곽에 위치한 '테러리스트' 본부를 타격했다"고 밝혔다.



공습이 단행된 베이루트 남쪽 외곽의 다히예는 친이란 무장 정파 헤즈볼라의 핵심 거점으로 알려져 있다. 이스라엘군의 공습으로 최소 2명이 죽고, 20명이 부상했다고 레바논 보건부는 집계했다.



이후 이란의 종전 협상 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이스라엘의 레바논 수도 베이루트 공습을 맹비난하며 보복을 시사했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 폭스뉴스 기자와의 전화 인터뷰에서 이란이 이스라엘을 겨냥해 미사일을 쏜 것과 관련, 이란에 확전을 자제할 것을 촉구했다.



트럼프 대통령은 인터뷰에서 이란을 향해 "당신들의 미사일을 쐈으니 이제 그만하라"고 말했다고 폭스뉴스는 보도했다.

<연합>