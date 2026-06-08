경찰, ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’ 고발인 조사…합수본 구성 전망

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 지난 7일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 인근에 재선거를 요구하는 팻말이 붙어 있다. 유희태 기자

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 8일 오전, ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’와 관련해 선거관리위원회 간부들을 고발한 시민단체 관계자를 상대로 고발인 조사를 진행하며 본격적인 수사에 착수한다.

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 선거 당일 노태악 중앙선관위원장 등을 직무유기와 직권남용 혐의로 고발한 데 이어, 지난 4일 업무상 횡령·배임 혐의를 추가해 고발장을 제출했다. 아울러 투기감시자본센터와 국민연대 등 6개 단체도 국민신문고를 통해 경찰청 국가수사본부에 유사한 취지의 고발장을 접수한 상태다.

경찰은 고발인 조사를 마치는 대로 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 들여다볼 방침이다. 특히 투표용지 준비 및 배급 과정의 정확한 사실관계를 파악하기 위해 실무자급 관계자들에 대한 조사도 검토 중인 것으로 전해졌다.

한편, 이번 사태에 대한 철저한 진상 규명 지시에 따라 조만간 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부(합수본)가 구성될 전망이다. 합수본에는 현재 고발 사건을 담당하는 경찰 인력을 비롯해 검·경의 선거 사건 전담 인력들이 합류할 것으로 보인다.