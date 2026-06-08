“사회·정치적 사안 모두 후원할 의무 없어”…아이유 팬덤 나섰다

가수 겸 배우 아이유의 팬덤 ‘유애나’가 최근 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’와 관련해 아이유를 향한 정치적 입장 표명이나 집회 후원 요구를 자제해달라고 촉구했다.

유애나는 지난 6일 발표한 입장문에서 이번 사태를 “국민의 참정권이 침해되고 선거관리 전반에 대한 신뢰가 훼손된 중대한 문제”로 규정하며 철저한 진상 규명과 재발 방지 대책 마련이 필요하다고 밝혔다.

아이유. EDAM 엔터테인먼트 제공

팬들은 선거관리위원회의 운영상 문제를 비판하고 참정권 보장을 요구하는 시민들의 자발적인 행동은 존중받아야 한다고 강조했다. 다만 “이같은 문제 제기와 특정 연예인에게 정치적 입장 표명이나 금전적 후원을 요구하는 것은 전혀 다른 차원의 문제”라고 선을 그었다.

유애나는 특히 과거 아이유가 집회 참가자들을 위해 음식 등을 선결제했던 사례가 최근 다시 언급되며, 이번 사안에서도 비슷한 행동을 해야 한다는 요구가 이어지는 상황을 짚었다. 팬들은 “당시 선결제는 아이유 개인의 판단과 선의에 따른 자발적 행동이었다”며 “이를 근거로 향후 발생하는 모든 사회·정치적 사안에 동일한 행동을 해야 할 의무가 있다고 볼 수 없다”고 강조했다.

실제로 최근 일부 온라인 공간과 사회관계망서비스(SNS)에서는 아이유를 비롯한 연예인들에게 집회 참가자들을 위한 선결제나 후원을 요청하는 댓글이 이어진 것으로 알려졌다. 이에 대해 팬들은 “아티스트의 순수한 선의를 정치적 강요의 근거로 삼는 것은 부당하다”며 “사태의 본질을 흐리는 행위”라고 비판했다.

유애나는 이번 논란의 책임이 특정 연예인이 아닌 선거관리 당국에 있다고도 강조했다. 팬들은 “투표용지 부족 사태의 책임은 본질적으로 선거관리위원회에 있다”며 “철저한 조사와 제도 개선이 이뤄져야 하며, 특정 아티스트를 정치적 공방의 중심에 세우는 방식으로 논의가 흘러가서는 안 된다”고 밝혔다.

앞서 지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서는 일부 지역 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 지연되는 사태가 발생했다. 중앙선거관리위원회는 대국민 사과와 함께 진상 규명 및 재발 방지 대책 마련을 약속했으며, 이후 선관위원장이 책임을 지고 사퇴 의사를 밝히기도 했다.

팬들은 입장문 말미에서 “이번 사태가 정쟁의 수단이 아니라 국민의 참정권을 보장하고 선거 제도에 대한 신뢰를 회복하는 계기가 되길 바란다”며 “아이유 개인에 대한 정치적 요구보다 문제 해결과 제도 개선에 관심이 집중되기를 희망한다”고 전했다.