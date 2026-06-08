한다감 “탕웨이는 둘째라 달라…내가 연예계 최고령 산모”

최근 방송과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 임신 소식을 전한 배우 한다감이 ‘연예계 최고령 산모’라는 수식어에 대해 자부심을 드러내 눈길을 끌었다.

7일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 개그맨 김준호와 방송인 탁재훈이 임신 중인 한다감의 집을 방문하는 모습이 그려졌다.

배우 한다감. 한다감 인스타그램 캡처

한다감은 최근 결혼 6년 만에 47세의 나이로 임신 소식을 전하며 화제를 모았다. 출산 예정일은 오는 9월이다.

당시 한다감은 “지금도 믿어지지 않지만 사실이다”라며 “내가 연예계 최고령 산모가 된 것 같다. 지금까지 사례를 보면 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모가 아닐까 싶다”고 밝힌 바 있다. 이어 “이 늦은 시기에 나에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무나 감사하다”고 덧붙였다.

이날 방송에서 탁재훈이 축하를 건네며 “최고령 산모 기록은 배우 탕웨이씨가 깨지 않았나. 한다감씨보다 한 살 많은 걸로 알고 있다”고 말했다. 그러자 한다감은 “그분은 둘째를 가진 것”이라고 강조했다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 방송화면 캡처

이에 진행자 신동엽도 “한다감씨 말처럼 둘째랑 첫째는 다르다”고 말했고, 서장훈은 “한국인 연예인 최고령 기록은 아직 가지고 계신 것”이라고 거들었다.

한편 1980년생인 한다감은 1999년 본명인 한은정으로 KBS 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔했으며, ‘풀하우스’, ‘구미호: 여우누이뎐’, ‘아씨두리안’ 등의 작품에 출연했다. 2018년에는 활동명을 한다감으로 변경했다.

그는 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 그는 과거 한 예능 프로그램에서 1000평 규모의 한옥 친정집에서 살고 있다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.