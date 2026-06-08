제38회 고양행주문화제 13∼14일 개최… 볼거리·놀거리 가득

고양특례시가 주최하는 제38회 고양행주문화제가 오는 13∼14일 행주산성 역사공원과 행주산성 일대에서 열린다.

임진왜란 3대 대첩으로 꼽히는 행주대첩의 승전 정신을 계승하기 위해 마련된 고양행주문화제는 역사·문화적 가치를 알리고자 매년 개최되고 있다.

고양행주문화축제 드론불꽃쇼 장면. 고양시 제공

올해는 ‘일상과 꿈을 이을 쐐기돌, 행주’를 슬로건으로 내걸고 행주대첩 투석전, 행주 드론불꽃쇼 등 대표 프로그램과 함께 역사미션게임, 조선시대 캐릭터와 함께하는 테마존, 다양한 장르의 공연과 체험 행사가 마련된다.

특히 올해로 6회째를 맞이한 행주대첩 투석전 ‘전국 박 터트리기 대회’는 고양행주문화제를 상징하는 대표 프로그램으로 관람객들에게 호응을 얻고 있다.

행주대첩 전투 당시 주요 전술이었던 투석전을 현대적으로 재해석한 시민 참여 경기로, 전국 각지에서 참가자들이 모여 모집 3일 만에 전 리그가 마감되는 등 관심이 뜨거웠다. 축제 기간 중 일반부 22개 팀, 가족부 40개 팀 총 62개 팀이 참여해 약 600여명의 참가자가 토너먼트 방식으로 박진감 넘치는 경기를 펼칠 예정이다.

올해는 사전 신청을 놓친 관람객을 위해 오후 2시부터 누구나 참여 가능한 ‘투석전 체험 경기장’도 운영된다.

고양행주문화축제 드론불꽃쇼 장면. 고양시 제공

‘행주 드론불꽃쇼’도 펼쳐진다. 불꽃장치를 장착한 800여대 드론이 선보이는 드론불꽃쇼와 한강 수상불꽃놀이가 어우러져 행주대첩을 승리로 이끈 전략 화기(火器)인 신기전과 비격진천뢰 등을 화려하게 재현한다.

한국민속촌 출신 배우들이 함께하는‘행주맨돌마을’ 공연도 마련됐다. 권율장군, 의병장, 밥할머니 등 다양한 행주의 영웅들과 함께 놀며, 행주대첩이 펼쳐졌던 조선시대로의 시간 여행을 해볼 수 있다. 행사장 곳곳을 누비는 조선시대 인물들과 사진을 남기며 추억도 쌓을 수 있다.

시 관계자는 “고양행주문화제는 고양시를 넘어 경기도를 대표하는 역사문화 축제로 7년 연속 경기대표관광축제에 선정되기도 했다”며 “아름다운 한강의 경관과 행주대첩의 역사적 의미, 행주산성이라는 문화유산을 함께 체험하며 잊을 수 없는 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.