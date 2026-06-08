[속보] ‘취임 1주년’ 李대통령 “민주주의 위기, 놀라운 저력 보인 계기”

李대통령 “민주주의 위기, 놀라운 저력 보인 계기”
“1년간 민주주의·통상·민생 3대 위기 파고 헤쳐와”
“올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”
“초격차 산업 강국…첨단 분야 압도적 경쟁력 확보”
“핵잠·전작권 등 결실에 최선…외교안보 강국으로”
“반도체로 인한 초과 세수, 효과적 활용 방안 마련”
“주가조작·부동산범죄 엄단…특권해체 구조개혁 이행”
“매일 임기 마지막날 심정 죽을 힘…혁신적 실용정부”
李대통령 “민주주의 위기, 놀라운 저력 보인 계기”
“1년간 민주주의·통상·민생 3대 위기 파고 헤쳐와”
“올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”
“초격차 산업 강국…첨단 분야 압도적 경쟁력 확보”
“핵잠·전작권 등 결실에 최선…외교안보 강국으로”
“반도체로 인한 초과 세수, 효과적 활용 방안 마련”
“주가조작·부동산범죄 엄단…특권해체 구조개혁 이행”
“매일 임기 마지막날 심정 죽을 힘…혁신적 실용정부”
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