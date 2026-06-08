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[속보] ‘취임 1주년’ 李대통령 “민주주의 위기, 놀라운 저력 보인 계기”

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김지연 기자 delays@segye.com
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이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 박수를 치고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 박수를 치고 있다. 연합뉴스

 

李대통령 “민주주의 위기, 놀라운 저력 보인 계기”

“1년간 민주주의·통상·민생 3대 위기 파고 헤쳐와”

“올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”

“초격차 산업 강국…첨단 분야 압도적 경쟁력 확보”

“핵잠·전작권 등 결실에 최선…외교안보 강국으로”

“반도체로 인한 초과 세수, 효과적 활용 방안 마련”

“주가조작·부동산범죄 엄단…특권해체 구조개혁 이행”

“매일 임기 마지막날 심정 죽을 힘…혁신적 실용정부”

김지연 기자

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