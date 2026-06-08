경찰, '투표지 부족' 수사 본격화…이미 공무원·시민 조사

"선관위원장, 국민기만" 고발인도 소환…검경 합수본 구성 속도

경찰이 6·3 지방선거 투표지 부족 사태에 대한 본격적인 수사에 착수했다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 오전 언론 공지를 통해 "그간 선거 종사자들 (메신저) 대화방을 확보했고, 선거 사무에 동원된 공무원과 용지 부족으로 투표하지 못한 시민들을 조사했다"고 밝혔다.

김순환 서민민생대책위원회(서민위) 사무총장이 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 선관위 간부들의 직무유기 혐의 사건 고발인 조사를 받기 위해 서울 강동구 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대로 들어서며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

경찰은 투표용지 공급을 맡았던 인쇄업체도 특정한 상태다.

경찰은 이날 오전부터 노태악 중앙선거관리위원장 등을 직무유기 등의 혐의로 고발한 보수성향 시민단체 관계자도 소환 조사하고 있다.

고발인 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장은 광수대가 위치한 서울 강동서에 출석하기 전 취재진과 만나 "노 위원장의 임기는 애초 올해 3월까지였다"며 "위원장직 사퇴로 일이 끝났다는 것은 국민을 기만하는 것"이라고 주장했다.

그는 선관위가 유권자 수 1.1배 수준의 투표용지 예산을 확보하고도 본투표 때 50% 분량 투표지만 준비한 것은 횡령에 해당한다며 철저한 조사를 촉구했다.

경찰은 선관위의 투표용지 배급 기준 준수 여부와 의사결정 과정 전반을 확인하고 있다.

이재명 대통령이 전날 철저한 진상 규명을 지시하면서 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부도 곧 꾸려진다

경찰에선 이번 고발 사건을 맡은 광수대 인력이 합수본에 파견될 전망이다.

광수대 관계자는 "합수본 운영에 차질이 없도록 더욱 신속하게 절차에 따라 필요한 수사를 진행하겠다"고 강조했다.

<연합>