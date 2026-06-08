축의금 16만원 냈는데 맥도날드 식사…대만 결혼식 ‘시끌’

“속은 기분”, “돈 다시 빼오고 싶었다”

사전 고지 없던 맥도날드 식사에 하객 불만

대만의 한 결혼식에서 하객들에게 사전 안내 없이 맥도날드 햄버거와 피자가 제공돼 온라인상에서 논란이 일고 있다.

대만의 한 결혼식에 참석한 하객이 맥도날드 식사를 제공받고 불만을 제기해 온라인상에서 화제가 되고 있다. 스레드 캡처

최근 홍콩 매체 HK01 등에 따르면 한 대만 네티즌은 사회관계망서비스(SNS) 스레드에 “친구 결혼식에 참석했다가 예상치 못한 식사를 제공받았다”며 불만을 제기했다.

글쓴이는 축의금으로 3600대만달러(약 16만원)를 냈지만 식사로 차가운 맥도날드 햄버거와 치킨, 피자가 제공됐다고 털어놓았다. 그는 “사회자가 모든 하객들이 배부르고 만족할 수 있도록 신랑·신부가 정성껏 뷔페를 준비했다고 소개했지만 실제 음식은 패스트푸드가 나왔다”고 전했다.

이어 “너무 화가 나서 축의금 접수대로 달려가 돈을 다시 빼오고 싶을 정도였다”며 “피로연에서 패스트푸드를 제공할 계획이었다면 최소한 청첩장을 보낼 때 미리 안내했어야 한다”고 주장했다.

그는 “속은 기분이 든다”며 “일생에 단 한 번뿐인 결혼식인데 그저 돈을 벌기 위한 행사처럼 느껴졌다”고 지적했다.

글쓴이가 함께 올린 사진에는 결혼식장이라고 느껴지지 않는 모습이 담겼다. 체육관이 연상되는 간소화된 공간에 접이식 테이블과 의자가 놓여 있었고, 하객들 앞에는 일회용 접시에 담긴 패스트푸드가 준비돼 있었다.

게시글이 확산되자 같은 결혼식에 참석했던 다른 하객들도 댓글에 “사전에 아무런 설명을 듣지 못했다”, “예식 장소를 찾다가 결혼식장을 지나쳤는데 음식이 맥도날드인 것을 보고 깜짝 놀랐다”는 의견을 남겼다.

누리꾼들도 “2026년에 사람들을 속이는 새로운 수법인가?”, “결혼 피로연 음식으로 맥도날드라니”, “이런 식으로 돈을 버는 것은 아니다”, “만약 친구 결혼식에 초대됐는데 맥도날드를 먹게 되면 그 친구와 인연을 끊을 거다” 등의 반응을 보였다.