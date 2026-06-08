엔비디아·SK, HBM 협력 넘어 AI 인프라 동맹

엔비디아와 SK그룹이 고대역폭메모리(HBM) 협력을 인공지능(AI) 인프라 동맹으로 확대한다. 양사는 차세대 AI 데이터센터인 ‘AI 팩토리’를 2027년부터 가동한 뒤 GW(기가와트)급으로 확대해 아시아 최대 AI 인프라를 구축하겠다는 청사진을 공개했다.

최태원 회장과 젠슨 황 CEO가 취재진 질문에 집중하고 있다. 뉴스1

최태원 SK그룹 회장은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 8일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 나란히 기자회견을 열고 “그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 협력을 (SK) 그룹 차원으로 높일 것”이라고 말했다. 최 회장은 “AI 팩토리는 SK하이닉스 팹을 포함한 AI 데이터센터를 총칭하는 말”이라며 “엔비디아와 연구개발(R&D) 로드맵을 만들고 미래 AI 수요에 빨리 적응할 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 덧붙였다.

황 CEO도 “현재 전 세계적으로 더 많은 AI 팩토리를 원하는 엄청난 수요를 목격하고 있고, 사업이 호황을 누리고 있다”며 “이것이 우리가 이번 파트너십을 맺은 이유다. 우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며 미래는 대단히 밝다”고 강조했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 최태원 SK그룹 회장과 악수하며 사람들에게 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

◆‘토큰’ 생산하는 AI 팩토리 구축

최 회장과 황 CEO 만남의 핵심 성과는 반도체 중심이었던 엔비디아와의 협력 범위를 AI 인프라 구축·운영 분야로 넓힌 데 있다. 이를 위해 SK하이닉스와 SK텔레콤은 엔비디아와 AI 데이터센터 구축, 차세대 메모리 개발, 반도체 설계·제조 혁신 등을 포함한 전략적 협력에 나선다.

이번 협력의 핵심은 엔비디아 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’ 기반으로 한 AI 팩토리 구축이다. 기존 AI 데이터센터가 범용 연산(컴퓨팅)과 데이터 저장 기능을 맡았다면 AI 팩토리는 이를 넘어 AI 서비스 핵심 자원인 ‘토큰’을 생산하는 인프라다.

SK텔레콤은 2027년 국내에서 첫 AI 팩토리를 가동한 뒤 이를 GW급 규모로 확대하고 아시아 지역으로 사업을 확대할 계획이다. 엔비디아의 글로벌 AI 클라우드 생태계 프로그램인 ‘엔비디아 클라우드 파트너(NCP)’ 프로그램에도 합류한다. 엔비디아 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’과 차세대 플랫폼 ‘베라 루빈’ 등을 활용해 AI 학습과 추론 서비스를 제공하는 클라우드 사업을 강화하기 위해서다.

젠슨 황 CEO가 곽노정 SK하이닉스 CEO(오른쪽), 정재헌 SKT CEO(왼쪽)와 함께 이동하고 있다. 연합뉴스

◆“차세대 메모리 공동 개발”

SK하이닉스는 엔비디아와 AI 팩토리용 차세대 메모리를 공동 개발한다. 반도체 설계와 제조를 가속하는 장기 기술 파트너십을 강화해 첨단 메모리의 안정적 공급을 뒷받침할 방침이다. 양사는 베라 루빈 AI 슈퍼컴퓨터와 베라 중앙처리장치(CPU), RTX 스파크 PC, 젯슨 토르 로보틱 컴퓨팅 플랫폼용 메모리를 함께 개발하기로 했다.

반도체 개발에 필요한 시뮬레이션 기술 고도화에도 협력한다. SK하이닉스는 엔비디아의 범용 GPU 연산 플랫폼 ‘쿠다(CUDA)-X’ 등을 활용해 반도체 공정 시뮬레이션 작업 처리 속도와 효율을 높이고 있다. 양사는 이런 협력을 반도체 설계 자동화(EDA)와 시뮬레이션 분야 전반으로 확대하기로 했다.

SK그룹과 엔비디아 간 협력이 공급망 분야를 넘어 AI 인프라 생태계를 공동 구축하는 동맹으로 진화했다는 평가가 나온다. SK텔레콤은 AI 클라우드와 데이터센터 운영을, SK하이닉스는 메모리를, 엔비디아는 GPU와 AI 플랫폼을 각각 담당하며 칩과 메모리, 데이터센터, 클라우드를 아우르는 풀스택 AI 동맹을 구축하게 됐다는 분석이다.

최 회장은 “엔비디아와의 파트너십을 바탕으로 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 풀스택 AI 인프라 경쟁력을 갖추게 됐다”며 “양사가 GPU∙메모리∙에너지 문제까지 공동 대응함으로써 아시아 전역에서 AI 생태계 발전을 이끄는 대표 AI 클라우드 사업자로 거듭나겠다”고 말했다.