정부가 지난 5월 4일 중동의 원유 수송로인 호르무즈 해협에서 벌어진 HMM 소속 화물선 나무호 폭발 및 화재와 관련해 미상의 비행체가 HMM 나무호 선미를 1분 간격으로 두 차례 타격한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 외교부는 지난 10일 이 같은 내용의 정부 합동 조사 결과를 발표하며 현장 조사단이 기록한 사진을 공개했다. 2026.5.11 [외교부 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr/2026-05-11 11:56:01/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

[속보] 李대통령, 나무호 피격에 "이란, 의도 않은 것 확실…엄중 항의"

<연합>