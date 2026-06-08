이광재 “8월 전당대회, 국민 삶 개선할 정책 방향 제시해야”

6·3 지방선거와 함께 치러진 경기 하남갑 국회의원 재보궐선거에서 당선된 더불어민주당 이광재 의원은 8월 전당대회를 놓고 당내 경쟁이 과열양상을 띄는 것과 관련해 당선된 지방정부와 이재명 정부에 플러스 알파의 엔진을 달아주는 정책 전당대회가 돼야 한다고 지적했다.

이 의원은 이날 세계일보와 진행한 전화통화에서 지방선거 결과와 관련해 “국민들은 이재명 정부에 힘을 실어주는 동시에 견제의 의미도 담은 전략적 투표를 한 측면이 있다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 이광재 의원. 연합뉴스

이 의원은 이번 선거 과정에서 여야 모두 국민적 정책 담론을 충분히 제시하지 못했다고 평가했다. 그는 “한쪽(국민의힘)은 독재정권 심판, 다른 한쪽(더불어민주당)은 내란 심판을 이야기했지만 국민 삶과 직접 연결된 정책 담론은 양쪽 모두 없었다”며 “특히 2030세대 입장에서는 자신의 삶과 다소 거리가 있는 이슈로 받아들여졌을 수 있다”고 지적했다. 이어 그는 “20·30대에게는 일자리와 주택이 핵심이고, 30~50대에게는 보육과 교육, 고령층에게는 의료와 연금 문제가 중요하다”며 “결국 식당·서당·경로당으로 상징되는 민생 문제에서 누가 더 유능함을 보여주느냐가 중요하다”고 했다. 이 의원은 민주당은 이재명 정부가 국민적 지지를 얻을 수 있는 성공 포인트에 맞춰야 하며, 그 핵심은 민생 문제 해결 능력을 보여주는 것이라고 말했다.

그 차원에서 그는 전당대회가 단순한 당권 경쟁의 장이 아니라 지방선거 당선자들을 지원하는 실질적 해법을 제시해야 한다고 주장했다. 이 의원은 “7월부터 지방정부 임기가 시작되는데 전당대회는 이들에게 도움이 되는 방향으로 열려야 한다”며 “당선자들을 확실하게 지원하는 정책 전당대회가 돼야 민주당의 플러스 알파가 만들어질 수 있다”고 강조했다.

이 의원은 “비전과 정책을 명확히 하고 당내 통합의 목소리를 내야 한다”며 “울산과 평택 선거에서 얻은 교훈을 바탕으로 진보·소수정당과의 연대 문제도 정리해야 한다”고 말했다. 최근 전당대회를 앞두고 당내 계파 갈등과 책임론이 불거지는 데 대해서는 “모든 것이 ‘내 탓’이라는 자세에서 출발해야 다음 단계로 나아갈 수 있다”고 강조했다.

이 의원은 아울러 대구·경북 선거에 출마했던 김부겸, 오중기 후보를 언급하면서 “당과 정부가 의미 있는 역할을 부여하는 등 배려가 필요하다”며 “선거에 도전했던 인물들이 계속 역할을 할 수 있도록 하는 것이 당의 통합과 발전에 도움이 될 것”이라고 말했다