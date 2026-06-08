'투표용지 부족' 시민 피해자도 조사…강제 수사 초읽기

투표소·개표소 안팎서 벌어진 취재진·경찰 폭행·조롱도 주시

지방선거 범죄 3천500여명 수사 중…檢폐지 한 달 전까지 1차 정리

경찰이 6·3 지방선거 '투표지 부족 사태' 규명을 위한 속도전에 돌입했다.



서울경찰청 광역범죄수사대는 8일 언론 공지를 통해 용지 부족으로 투표하지 못한 시민과 선거 사무에 동원된 공무원들을 주말 사이 불러 조사했다고 밝혔다.

2박 3일 봉쇄 사태'가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에 대한 개표가 진행 중인 가운데, 부정선거를 주장하는 시위대가 지난 5일 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 개표 중단을 요구하고 있다. 연합뉴스

또 당시 투표지가 모자랐던 지역의 선거 종사자들이 메신저 대화방에서 나눈 대화를 확보하고, 투표용지를 공급한 인쇄 업체도 특정했다고 말했다.



이날은 노태악 중앙선거관리위원장을 직무 유기 등으로 고발한 보수성향 시민단체 관계자를 소환해 약 2시간 30분간 고발 경위를 들었다.



고발인 조사 후 내용을 검토해 참고인 조사에 나서는 통상 순서와는 반대의 모습이다.



국민적 관심이 쏠린 이 사건에 속도를 내는 것으로 풀이된다.



당시 상황에 대한 기초 조사가 상당 부분 이뤄진 만큼 경찰이 조만간 선관위 등에 대한 압수수색 등 강제수사에 착수할 전망이다.



이번 사건은 이재명 대통령의 지시로 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부가 곧 꾸려진다. 경찰은 하루 이틀 내 검찰과 협의해 합수본 파견 인력을 정할 예정이다. 그전까지 최대한 수사를 진척시킨다는 방침이다.



경찰은 재선거를 주장하는 시위 참가자들이 취재진을 폭행한 데 대해서도 엄중 대처를 예고했다.



박성주 국가수사본부장은 간담회에서 "고소·고발 접수 시 채증된 자료로 바탕으로 법과 원칙에 따라 수사하겠다"고 말했다.



앞서 한국기자협회 JTBC 지부는 개표 상황을 취재하던 자사 기자가 '부정선거'를 주장하는 이들에게 폭행당했다며 법적 대응을 예고한 바 있다.



경찰은 현장 질서 유지를 맡았던 기동대 인력을 겨냥한 온라인상 조롱 등에 대해도 대응 방침을 논의 중이다.



전날 개표소 앞 시위에 투입된 A 경정이 시위 참가자들에게 중국인이냐는 욕설을 듣는 영상이 SNS에 퍼지며 A 경정 가족의 고발이 예고된 상태다.



경찰은 기동대원이 4일 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표함을 반출하는 과정에서 시민들과 물리적 충돌을 빚은 과정도 함께 들여다볼 예정이다.



이와 함께 경찰은 이재명 대통령 명예훼손 혐의로 출국 정지된 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수의 출석도 거듭해 요구하고 있다고 밝혔다.



이번 6·3 지방선거에서 접수된 선거범죄는 2천694개다.



경찰은 연루된 4천402명 중 289명을 검찰에 송치하고 8명은 구속됐다. 3천538명은 수사 중이다.



온라인 흑색선전 가운데 딥페이크를 이용한 선거운동 등으로 적발된 인원은 56명(35건)으로 집계됐다.



박 본부장은 10월 검찰 폐지로 선거 수사에 차질이 우려된다는 말에 "사회적 관심도를 알고 있다. 모든 사건을 신속하고 책임감 있게 수사하겠다"고 밝혔다.



그는 "공소시효 만료 3개월 전인 9월 2일까지 본청과 시도청 주관으로 1차 현장 점검을 완료하겠다"며 "공소 제기에 소요되는 시간을 철저히 관리하겠다"고 강조했다.

<연합>