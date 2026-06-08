이정후, 컵스전서 안타·타점·도루…15G 연속 안타·타율 0.323

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 15경기 연속 안타 행진을 벌였다.

이정후는 8일(한국 시간) 미국 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1도루를 기록했다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 7일(현지 시간) 미 일리노이주 시카고의 리글리 필드에서 열린 2026 메이저리그 시카고 컵스와 경기 1회 초 1타점 적시타를 치고 1루로 달리고 있다. 뉴시스

이로써 이정후는 지난달 15일 LA 다저스전부터 이날까지 15경기 연속 안타를 날리면서 자신의 최장 연속 경기 안타 기록을 또다시 갈아치웠다.

이정후의 시즌 타율은 0.324에서 0.323(220타수 71안타)으로 소폭 떨어졌지만, 그는 MLB 전체 시즌 타율 4위를 유지했다.

이정후는 첫 타석에서 안타를 뽑아냈다.

1회초 2사 1, 2루 찬스에서 이정후는 우완 선발 제임슨 타이욘의 시속 89.6마일(약 144.2㎞) 높은 커터를 걷어 올려 좌중간에 떨어지는 1타점 안타를 쳤다.

선취점을 만든 이정후는 2루 베이스를 훔치며 시즌 2호 도루도 작성했으나 후속 타자 브라이스 엘드리지가 좌익수 뜬공으로 돌아서면서 득점을 올리진 못했다.

나머지 타석에서는 땅볼과 뜬공으로 물러났다.

3회초 2사와 6회초 1사에서 각각 땅볼에 그친 이정후는 9회초 1사에서 중견수 뜬공으로 아웃됐다.

9회까지 컵스와 우열을 가리지 못한 샌프란시스코는 연장 10회초 맷 채프먼의 결승타에 힘입어 2-1로 승리를 거뒀다.

내셔널리그 서부지구 4위 샌프란시스코는 27승 39패가 됐다.

<뉴시스>