李 "한일 군수지원협정, 현실적 필요성 있지만 국민 정서상 현재로선 어려워"

이재명 대통령은 8일 일본 정부에서 요구 중인 한일 군수지원협정 체결에 대해 "현실적 필요성이 있다. 그러나 그거는 현실적 필요성이고, 우리는 국민들의 정서상 받아들이기가 현재는 어렵다고 (다카이치 사나에 일본 총리에게) 이야기했다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 동북아 정세에 관한 외신의 질문에 답변하던 중 이같이 말했다.

이 대통령은 한일관계에 대해 "나쁜 측면은 나쁜 측면대로 관리해나가면 되고, 좋은 측면은 더 키워야겠다"며 "과거사 문제나 영토 문제 이런 갈등에 매달려서 다른 것들을 포기할 필요는 없지 않나"라고 되물었다.

이어 "그중에 한미일 또는 한일 군사협력에 관한 문제는 좀 독특하다"며 "일본 입장에서는 한미일 또는 한일 군사협력을 강화하고 싶어한다"고 했다.

그러면서 "사실 저는 동북아의 안보 문제는 좀 복합적인 다자 안보 체계로 길게 보며 가야 한다고 생각한다"며 "그런데 지금은 매우 대결적으로 일이 진척되고 있어서 조심해야 될 측면들이 있다는 생각"이라고 전했다.

이 대통령은 과거사 문제에 대해 "분명 주먹질을 해서 내가 눈도 터진 과거 기억이 있는데, '내가 전에 때려서 진짜로 미안하다. 다신 안 그럴게' 그래야 진짜 친구가 되지 않나"라며 "다카이치 총리께도 그 말씀을 드렸다"고 했다.

이 대통령은 "이게 내 생각이 아니고 우리 대한민국 국민들 바닥에 있는 마음의 일부"라며 "그런 것들이 정리될 필요가 있다. 돈의 문제도 아니고 그거는 정서의 문제"라고 밝혔다.

이어 "군수지원협정, 대한민국 국민들은 '뭔 소리야'라고 생각한다"며 "이런 이야기하면 나 혼난다, 우리 입장도 이해하시라고 이렇게 이야기했다"고 전했다.

이 대통령은 "언젠가는 반드시 정리해야 한다고 본다. 그래야 진정한 한일관계가 이뤄진다"며 "'때려서 미안해'가 진심으로 해야 한다. 언젠가 그렇게 될 거라고 본다"고 했다.

<뉴시스>