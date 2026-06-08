李대통령 "日총리에 군수지원협정 받아들이기 어렵다 얘기"

이재명 대통령은 8일 한일 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 "(다카이치 일본 총리에게) 국민 정서상 이것을 받아들이기가 현재는 어렵다고 얘기했다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 일본 언론 기자가 협정에 대한 생각을 묻자 이같이 답했다.
이 대통령은 또 "지금 대한민국 국민들은 (협정에 대해) '뭔 소리야'라고 생각한다"며 "내가 보기에 현실적 필요성이 있다. (하지만) 이런 얘기 하면 나 혼난다. 우리 입장도 이해해달라"고도 말했다고 덧붙였다.
이 대통령은 한일관계에 대해 "과거사 문제나 영토 문제에 대해 갈등이 있지 않나. 그렇다고 다른 걸 다 포기할 필요가 없지 않나"라며 "관리해 나갈 수 있는 건 관리해 나가야 한다"라고 짚었다.
그러면서도 "한미일, 한일 군사협력에 관한 문제는 좀 독특하다"며 "동북아시아의 안보 문제는 복합적인 다자안보 체계로 길게 보면 가야 한다고 생각한다. (하지만) 지금은 조심해야 하는 측면들이 있다"고 신중한 모습을 보였다.
이 대통령은 "분명히 주먹질해서 내가 맞았는데 (중략) 친하게는 지내지만 진짜로 완전 협력을 할 수 있겠나"라며 "본질적으로 깨끗이 정리된 상황이 아니기 때문에 그렇다. 그래야(정리돼야) 진정한 한일관계가 이뤄진다"고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 "대한민국이 돈이 부족해서 '치료비 내놔' 하지 않는다. (일본 측이) '때려서 진짜 미안해'를 진심으로 해야 한다"며 "언젠가 그렇게 될 거라고 본다"고 기대했다.
이 대통령의 이런 언급은 국민 정서를 고려했을 때 협력은 지속 추진하되 본격적인 군사협력은 과거사 문제가 완전히 해결된 뒤에야 가능하다는 취지로 풀이된다.
<연합>