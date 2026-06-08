한화에어로 대표이사 중처법 혐의 입건… 경찰, 대전사업장장 등 출금 조치

손재일 한화에어로스페이스 대표이사가 대전사업장 폭발 사고 관련 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건됐다.
대전지방고용노동청은 8일 이같이 밝혔다.
경찰은 가재웅 대전사업장장은 업무상과실치사상 협의로 입건했으며 손 대표이사와 가 대전사업장장을 비롯, 참고인 1명 등 3명을 출국금지조치했다.
가 사업장장은 산업안전보건법 위반 혐의로도 노동당국에 입건됐다.
대전경찰청 수사전담팀은 전날까지 관계자 7명과 유족 5명에 대한 조사를 마쳤다.
앞서 경찰은 지난 4일 대전노동청과함께 대전 사업장과 R&D(연구개발) 캠퍼스, 서울 본사 등 총 3곳에 대한 압수수색을 벌여 서류 및 전자 정보 5400여점과 휴대전화 6대를 압수했다. 현재 디지털 포렌식 및 압수물 분석을 진행 중이다.
경찰 관계자는 “압수수색으로 확보한 자료 분석 및 관련자 조사에 나서 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하도록 하겠다”고 말했다.
지난 1일 오전 10시59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전 사업장 56동 세척공실에서 폭발 사고가 나 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.