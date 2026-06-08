반도체발 급락에 코스피·코스닥, 잇단 서킷브레이커

승승장구하던 글로벌 반도체주가 조정에 들어간 가운데 8일 유가증권시장과 코스닥 시장에서 '서킷브레이커'가 잇따라 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 3분 42초부터 20분간 유가증권시장의 거래를 중단했다.

8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 관계자가 관련 방송을 보고 있다.연합뉴스

코스피가 전일종가지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면서 서킷브레이커 발동요건을 충족한 데 따른 것이다.

이에 따라 유가증권시장에 상장된 모든 종목의 거래가 일시 중단됐으며, 주식 관련 선물·옵션 시장의 거래도 중단됐다.

코스피는 발동 당시 전 거래일보다 685.85포인트(8.40%) 내린 7,474.74를 나타냈다.

20분 뒤인 오전 9시 23분에는 유가증권시장 매매가 재개됐으며, 10분간 호가를 접수해 단일가매매로 진행됐다. 현재는 정상적으로 매매체결이 되고 있다.

코스피 시장 내 서킷브레이커가 발동된 것은 이번이 올해 3번째이며, 역대로는 9번째다. 올해는 미국과 이란 간 전쟁 여파로 지난 3월 4일과 9일 각각 코스피 시장에서 서킷브레이커가 발동됐다.

오전 9시 34분에는 코스피 시장에 매도 사이드카도 잇달아 발동되면서 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지되기도 했다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 81.30포인트(6.26%) 내린 1,216.85였다.

코스피 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난 5일 이후 1거래일 만이다. 이로써 코스피 시장 내 사이드카는 올해만 22번 발동으며 이중 매도와 매수 사이드카는 각각 11번씩 울렸다.

매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

코스닥 시장 역시 삭풍을 피하지 못했다.

오후 들어 코스닥 지수 낙폭이 8%선을 넘어서자 한국거래소는 서킷브레이커를 발동, 오후 2시 36분 52초부터 20분간 코스닥 시장에서의 모든 매매거래를 중단했다. 서킷브레이커 발동 당시 코스닥은 전 거래일보다 80.59포인트(8.03%) 내린 921.85를 가리켰다.

올해 코스닥 서킷브레이커 발동은 이란 전쟁 발발 직후인 3월 4일 이후 두번째이고 역대 발동 횟수는 이번까지 총 12차례다.

앞서 이날 코스닥 시장에서는 장초반 급락에 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)가 발동되기도 했다.

발동 시점 당시 코스닥150선물은 전일 종가보다 7.95% 내렸으며 코스닥150지수는 8.11% 급락한 상태였다. 이후 저가매수세 유입으로 하락분을 일부 만회했지만, 오후들어 재차 낙폭이 확대되면서 서킷브레이커 발동으로 이어진 모습이다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

<연합>