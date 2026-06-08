순풍 탄 충남 섬비엔날레… 개막 300일 앞두고 행사 윤곽

70개 작가팀 참여·80점 전시 확정

300억 투입 섬문화예술플랫폼 연내 준공

충남 섬을 세계 예술·관광 거점으로 만드는 대장정이 본격 궤도에 올랐다.

충남도와 보령시가 추진하는 '2027 제1회 섬비엔날레'가 개막 300일을 앞두고 참여 작가 선정과 핵심 인프라 구축, 국제교류 프로그램 준비 등을 구체화하며 행사 윤곽을 드러내고 있다.

'2027 제1회 섬비엔날레'가 개막 300일을 앞둔 8일 충남도와 섬비엔날레조직위원회가 8일 충남도청 지하 1층 로비에서 D-데이 전광판 제막식'을 열고 성공 개최 의지를 다졌다.

섬비엔날레조직위원회는 8일 충남도청 지하 1층 로비에서 전형식 정무부지사와 관계자들이 참석한 가운데 '2027 제1회 섬비엔날레 D-데이 전광판 제막식'을 열고 성공 개최 의지를 다졌다. 도와 보령시가 공동 주최하고 조직위원회가 주관하는 섬비엔날레는 2027년 4월 3일부터 5월 30일까지 두 달간 보령 원산도와 고대도 일원에서 '움직이는 섬 : 사건의 수평선을 넘어'를 주제로 열린다.

조직위는 '섬과 예술의 공존을 통해 지속 가능한 미래를 그리는 섬비엔날레'를 비전으로 제시했다. 섬의 생태·문화적 가치를 예술적으로 재해석한 랜드마크형 작품을 조성하고 이를 지속 가능한 관광자원으로 발전시켜 지역경제 활성화까지 이끌어낸다는 구상이다.

행사 규모도 구체화되고 있다.

현재 참여 예정 작가는 국내 31명, 해외 39명 등 총 70개 팀으로 확정됐다. 이들은 원산도 섬문화예술플랫폼을 비롯해 원산도와 고대도의 빈집과 유휴공간, 백사장, 해안도로 등을 무대로 조각·설치·회화·미디어·퍼포먼스 등 총 80여 점의 작품을 선보일 예정이다.

특히 섬비엔날레의 상징이 될 핵심 인프라인 '섬문화예술플랫폼' 건립도 순조롭게 진행되고 있다.

원산도에 조성 중인 섬문화예술플랫폼은 부지면적 9886㎡, 연면적 3989㎡ 규모로 총사업비 300억원이 투입된다. 조직위는 올해 말 준공을 목표로 공사에 속도를 내고 있으며, 완공 이후에는 섬비엔날레의 주전시장이자 충남 해양문화예술의 거점 공간으로 활용할 계획이다.

전시와 함께 관람객 참여형 프로그램도 대폭 확대한다. 조직위는 무빙 네트워크, 무빙 토크(작가와의 대화), 도슨트 프로그램, 아트투어, 무빙 퍼포먼스, 작가 참여 교육프로그램 등을 운영해 전시에 대한 이해도를 높이고 관람객 체험을 강화할 방침이다.

국제적 위상 확보를 위한 학술 교류도 추진한다. 다음 달 10일 보령 머드테마파크에서 국내외 공공예술 기획자와 지역 예술인, 해외 큐레이터 등이 참여하는 국제 심포지엄을 개최하고, 비엔날레 개막 이후에도 후속 심포지엄을 열어 중장기 협력 기반을 구축한다.

체류형 관광 활성화를 위한 프로그램도 눈길을 끈다. 유람선 5섬 투어, 원산도 자전거 아트루트, 해상 라이트쇼, 명상 프로그램, 아트캠핑 등을 운영해 단순 전시 관람을 넘어 섬에서 머물고 체험하는 관광 모델을 선보일 계획이다.

이날 제막식에서는 섬비엔날레 개막까지 남은 시간을 알리는 D-데이 전광판 공개와 함께 공식 키비주얼(Key Visual)도 처음 공개됐다.

키비주얼은 섬과 바다가 지닌 역동성, 예술적 상상력, 섬비엔날레의 정체성과 메시지를 시각적으로 담아낸 이미지로, 앞으로 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS), 각종 홍보 콘텐츠에 활용될 예정이다.

조직위는 최근 KTX 천안아산역에 '찾아가는 섬비엔날레' 홍보부스를 설치해 시민들을 대상으로 현장 홍보를 펼치는 등 개막 전 붐 조성에도 나서고 있다.

전형식 정무부지사는 "섬비엔날레는 충남의 아름다운 섬과 바다를 세계에 알리고 문화와 관광, 지역경제가 함께 성장하는 미래를 그리는 핵심 프로젝트"라며 "충남의 해양문화 자원을 세계적인 콘텐츠로 발전시키고 섬이 가진 무한한 가치를 새롭게 창출해 나가겠다"고 말했다. 이어 "D-데이 전광판의 숫자는 단순한 시간이 아니라 성공 개최를 향한 의지이자 충남의 새로운 미래를 열겠다는 도민과의 약속"이라며 "남은 기간 철저한 준비를 통해 세계인이 찾는 섬비엔날레를 만들겠다"고 강조했다.