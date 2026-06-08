'빨간' 옷 입고 등장한 박준형…"재선거" 불똥

그룹 지오디 멤버 박준형의 일본 여행 사진이 온라인에서 뜻밖의 정치적 해석을 낳고 있다.

8일 연예계에 따르면 박준형은 최근 소셜미디어에 "요오우. 또 다시 찾아온 금요일밤. 신주쿠. 다들 즐겁구 안전한 불금. 빼애앰"이라고 적었다.

함께 공개된 사진 속 그는 빨간색 상의에 선글라스를 쓴 채 일본 도쿄 신주쿠 길거리 풍경을 담았다.

이후 댓글창에는 "간접적으로 (정치색을) 보여주시는 우리 쭈니형", "재선거" 등의 반응이 이어졌다.

일부 누리꾼들이 박준형의 빨간색 상의와 게시 시점 등을 근거로 최근 선거 관련 논란과 연결 지은 것으로 보인다.

지난 3일 지방선거 본투표일에는 서울 강남구, 광진구, 송파구 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표를 하지 못하는 상황이 발생했다.

특히 서울 송파구 잠실7동 제2투표소인 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에는 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버들이 몰리면서 투표소 입구를 둘러싼 시위가 벌어졌다.

이 같은 사태에 정치권은 한목소리로 진상조사의 필요성을 제기하며 선관위를 질타했다. 노태악 선관위원장은 투표용지 부족 사태에 대한 책임을 지고 지난 5일 사의를 표명했다.

<뉴시스>