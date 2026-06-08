입원 환자가 입원 순위, 대기일수, 수술 일정 확인… 분당서울대병원, 병상 배정 자동 시스템 도입

국내 대형병원에서 입원 환자가 입원 순위와 대기일수, 수술 일정 등 입원 정보를 한 눈에 파악할 수 있는 시스템이 도입된다. 병원 측 연락에만 의존해야 하는 입원 환자들에게는 반가운 소식이 아닐 수 없다. 입원 환자의 편의는 물론 병원 측과의 신뢰 개선에도 도움이 될 전망이다.

분당서울대병원은 입원 대기 환자의 병상 배정을 자동화 실행하는 데이터 기반 입원 관리 시스템 ‘스누워드가이드(SNUH WARD GUIDE)’를 본격적으로 운영한다고 8일 밝혔다.

분당서울대병원 전경. 분당서울대병원 제공

‘스누워드가이드’는 병원 내 입원 관련 데이터를 실시간으로 분석해 ▲입원 환자 관리 ▲가용 병상 조회 ▲병상 운영 모니터링 등 입원 병상 운영 및 관리 영역에서 데이터 기반 가이드를 제공하고 최적의 의사결정을 지원하는 시스템이다.

먼저, 매일 수백 명에 이르는 입원 대기 환자의 우선순위를 담당자가 일일이 확인해 온 업무가 시스템으로 대체된다. 병상 배정에 걸리는 시간이 줄고 환자에게 배정 결과를 안내하는 시점도 기존 보다 30분 이상 앞당겨졌다.

가용 병상은 환자별 입원 예약 정보와 실시간으로 대조돼 병실 등급별·병동별로 조회할 수 있고, 환자에게 적합한 병상은 추천 순위로 제시된다. 가용 병상이 부족한 상황도 실시간으로 확인할 수 있다. 병상 가용 여부를 파악하기 위한 부서 간 소통은 줄고, 환자의 치료 계획 조정 등 후속 조치는 신속하게 이뤄질 수 있게 됐다.

또한 병상별 ▲가용 전환 여부 ▲입퇴원 현황 ▲전실·전동 현황과 같은 변동 상황은 한 화면에서 실시간 확인이 가능해졌다.

일정 조건에 해당하는 병상이 발생하면 즉시 가용 여부를 파악하고, 대기 환자가 있을 경우 곧바로 병상 배정으로 이어지는 구조다. 이를 통해 병상 운영을 보다 체계적으로 관리할 수 있다.

데이터 기반 입원 관리 시스템 스누워드가이드. 분당서울대병원 제공

이제혁 분당서울대병원 원무팀장은 “입원 안내 시간 단축과 병상 운영 효율성 강화라는 두 가지 과제를 동시에 해결했다는 점에서 현장에서 체감하는 변화가 크다”며 “데이터 기반 운영 체계 고도화를 통해 최선의 입원 서비스를 제공할 수 있도록 노력 하겠다”고 말했다.

전영태 분당서울대병원장은 “스누워드가이드는 환자의 입원 경험과 병상 운영을 데이터 기반으로 개선하기 위한 출발점”이라며 “향후 인공지능과 빅데이터 분석 기술을 접목해 시스템을 확장하고, 환자 맞춤형 병상 관리 체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.