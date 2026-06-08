홍성현 충남도의장 "천안 보수 참패 책임져야"…당협위원장 사퇴·장동혁 책임론 제기

"천안·아산 도의원 17석 중 1석, 국민의힘 참패"

"당협위원장들 후보 방치, 보수 재건 위해 물러나야"

퇴진 서명운동 추진 예고"장동혁 대표도 책임서 자유롭지 않아"

국민의힘 소속 홍성현 충남도의회 의장이 8일 6·3 지방선거 참패의 책임을 물으며 천안지역 당협위원장들의 자진 사퇴를 촉구했다. 나아가 장동혁 국민의힘 대표 책임론까지 거론하며 서명운동 추진 계획을 밝혀 지역 보수진영에 적지 않은 파장이 예상된다.

홍 의장은 이날 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "천안·아산 17개 도의원 의석 가운데 국민의힘이 단 1석만 얻은 것은 국민의 준엄한 심판"이라며 "이번 선거 패배에 대한 정치적 책임을 반드시 물어야 한다"고 밝혔다.

홍성현 충남도의회 의장이 8일 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 이번 지방선거 참패 책임을 지고 국민의힘 천안지역 갑·을·병 당협위원장들의 자진사퇴를 촉구했다. 왼쪽부터 국민의힘 김연정 천안시의원 비례대표 당선자, 김영한 천안시의원, 홍성현, 김철환 천안시의원, 이연숙 충남도의원.

홍 의장은 이번 지방선거에서 천안·아산 17개 도의원 선거구 가운데 더불어민주당이 16석을 차지한 상황에서 국민의힘 소속으로는 유일하게 당선된 인물이다.

그는 "선거 승패를 좌우하는 핵심은 지역 당협위원회의 조직력과 리더십"이라며 "천안 갑·을 당협위원회는 지방선거 과정에서 본연의 역할을 하지 못했다"고 주장했다.

특히 천안갑 당협에 대해서는 "지역 후보 지원보다 다른 지역 선거운동에 집중했고, 도지사 캠프에 상주하는 등 이해하기 어려운 행보를 보였다"고 비판했다. 천안을 당협에 대해서도 공천 과정의 문제와 조직 관리 부실을 거론하며 "결국 단 한 명의 도의원도 당선시키지 못한 책임에서 자유롭지 못하다"고 지적했다.

홍 의장은 질의응답 과정에서 비판 수위를 한층 높였다.

그는 "공천이 끝났으면 당협위원장이 후보들을 끌어안고 함께 뛰어야 하는데 오히려 걸림돌 역할을 했다"며 "천안과 아산이 무너지면서 결국 충남 전체 선거에도 영향을 미쳤다"고 주장했다. 이어 "지역에서 오랫동안 활동한 사람보다 선거 때마다 낙하산처럼 내려온 인사들이 공천을 받는 구조가 반복되고 있다"며 "지역을 모르는 후보를 내려보내는 방식으로는 선거에서 이길 수 없다"고 말했다.

홍 의장은 지방의원과 지역 정치인 육성 시스템 부재도 문제로 지적했다. 그는 "경기도 등 다른 지역은 시·군의원 출신들이 성장해 국회의원으로 진출하는 구조가 형성돼 있는데 충남은 그렇지 못하다"며 "지역에서 검증된 정치인들이 성장할 수 있는 정치 생태계를 만들어야 한다"고 강조했다.

당협위원장들의 자진 사퇴가 이뤄지지 않을 경우 서명운동에 나서겠다는 입장도 밝혔다.

홍 의장은 "기자회견이 끝나면 천안지역 보수 당원들과 함께 당협위원장 사퇴를 촉구하는 서명운동에 돌입할 계획"이라며 "이를 충남도당과 중앙당에 전달할 것"이라고 말했다.

장동혁 대표 책임론도 거론했다.

홍 의장은 관련 질문에 "장동혁 대표 역시 책임에서 자유롭지 않다고 생각한다"고 말했다. 다만 "충남 15개 시·군 가운데 국민의힘이 10곳에서 승리했고 도의원 의석도 지난 선거보다 늘어난 점을 고려하면 도당위원장 책임론으로 확대하는 것은 적절하지 않다"고 선을 그었다.

그는 "이번 선거에서 가장 아쉬운 부분은 천안과 아산"이라며 "조금만 더 조직적으로 움직였더라면 충남지사 선거 결과도 달라졌을 수 있다고 본다"고 말했다. 또 "앞으로 총선에 출마하려는 사람이라면 최소 1~2년 전부터 지역에 내려와 주민들과 함께 호흡해야 한다"며 "선거 때마다 내려왔다가 떠나는 정치로는 민심을 얻을 수 없다"고 강조했다.

홍 의장은 자신을 둘러싼 차기 당협위원장 도전설에 대해서는 "당협위원장 자리에 연연하지 않는다"며 "이번 발언은 특정 자리를 노린 것이 아니라 보수 재건을 위한 고언"이라고 밝혔다.

지역 정치권에서는 현직 광역의회 의장이 공개적으로 당협위원장 사퇴를 요구하고 서명운동까지 예고한 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 지방선거 패배를 둘러싼 책임 공방이 천안 국민의힘 내부 갈등을 넘어 차기 총선을 앞둔 지역 보수진영의 주도권 경쟁으로 확산될지 주목된다.