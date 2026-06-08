한성숙, 잠실 아파트 52억에 처분…양도세 중과 유예 종료 전 매매 계약

한성숙 국무총리 후보자가 서울 송파구 잠실동에 있는 주택을 지난달 처분한 것으로 확인됐다. 한 후보자는 이 과정에서 20년 전 산 아파트로 29억5000만원의 차익을 남겼다.

8일 국토교통부 실거래가시스템 등에 따르면 한 후보자가 소유한 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트 전용면적 151㎡ 3층은 지난달 6일 52억원에 매매 계약이 성사됐다. 한 후보자는 국무총리 후보 지명 열흘 전인 지난달 27일에 소유권이전 등기를 마친 것으로 확인됐다.

한 후보자는 이 아파트를 지난 2006년 10월에 22억5000만원에 매입했는데, 20년 만에 처분했다.

같은 날 계약된 같은 크기 4층의 아파트 매매가격이 56억원인 것을 고려하면, 이보다 4억원가량 낮은 금액에 거래됐다.

계약이 체결된 지난달 6일은 다주택자에 대해 양도소득세 중과 유예 종료를 사흘 앞둔 시기로, 한 후보자는 세금 중과를 받지 않았다.

한 후보자는 올해 3월 정부공직자윤리위원회 재산공개에서 송파구 잠실동 아파트 외에도 강남구 역삼동 오피스텔, 종로구 삼청동과 경기도 양평군 등에 단독주택, 이밖에 종로구 연건동에 근린생활시설 등을 보유하고 있다고 신고했다. 한 후보자는 건물을 포함해 총 223억여원의 재산을 가지고 있다.

한 후보자는 이날 서울 종로구 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 소유 부동산 문제와 관련 "청문회에서 성실하게 답하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>