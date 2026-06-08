한화 강백호, KBO리그 5월 MVP…개인 첫 수상

프로야구 한화 이글스 강백호가 2026 신한 SOL KBO리그 5월 월간 최우수선수상(MVP) 수상자로 선정됐다.



한국야구위원회(KBO)는 8일 "강백호는 기자단 투표 총 35표 중 22표(62.9%), 팬 투표 45만3천247표 중 20만7천232표(45.7%), 총점 54.29점을 받아 KIA 타이거즈 황동하(기자단 투표 6표·팬 투표 7만6천373표·총점 17점)를 제치고 영예를 안았다"고 전했다.

강백호. 한화 이글스 제공

강백호는 5월에 열린 23경기에 출전해 타율 0.424, 39안타, 8홈런, 30타점, 21득점을 기록했다.



타점과 장타율(0.783)은 1위에 올랐고 타율과 최다 안타, 출루율(0.495), 홈런은 2위를 기록했다.



강백호가 월간 MVP를 받은 건 데뷔 후 처음이다.



한화 선수로는 지난해 3∼4월 코디 폰세(현 토론토 블루제이스) 이후 약 1년만, 한화 타자로는 2023년 7월 노시환 이후 약 3년 만이다.



강백호에겐 상금 300만원과 트로피가 전달된다. 아울러 모교 서울 이수중학교에도 선수 명의로 기부금 200만원이 전달될 예정이다.

<연합>