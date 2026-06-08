이영표, 북중미월드컵 해설자 선호도 1위…박지성 압도적으로 제쳐

2026 FIFA 북중미 월드컵 개막을 앞두고 실시된 해설자 선호도 조사에서 이영표 해설위원이 가장 높은 지지를 얻은 것으로 나타났다.

8일 한국방송광고진흥공사(코바코)는 ‘2026 북중미 월드컵 시청 의향 인식 조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 지난 4월 24일부터 27일까지 전국 만 20~64세 성인 남녀 2000명을 대상으로 진행했다.

조사 결과에 따르면 이 위원은 월드컵 중계 해설자 선호도 부문에서 30.4%(1순위 기준)의 선택을 받아 1위에 올랐다.

2위는 13.8%를 기록한 박지성 해설위원이었다. 두 사람의 격차는 16.6%포인트로 이 위원이 두 배 이상 높은 선호도를 기록했다. 1·2순위 응답을 합산한 결과에서도 이 위원은 54.6%로 가장 높았고 박 위원이 38.2%로 뒤를 이었다.

이영표 KBS 축구해설위원. 연합뉴스

이번 조사에서는 월드컵에 대한 국민적 관심도 여전히 높은 것으로 나타났다. 응답자의 68.6%는 북중미 월드컵을 시청할 의향이 있다고 답해 국민 10명 중 약 7명이 대회를 지켜볼 계획인 것으로 조사됐다.

또한 월드컵 주요 스포츠 이벤트에서는 여전히 생중계를 선호하는 경향도 뚜렷하게 나타났다. 시청 방식을 묻는 질문에는 ‘실시간 시청(생중계)’이 71.6%(1·2순위 기준)로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 ‘하이라이트 위주 시청’이 54.3%, ‘다시보기 시청’이 27.0%, ‘숏폼 콘텐츠 시청’이 15.4%로 집계됐다.

시청 매체 역시 TV의 강세가 확인됐다. 응답자의 75.0%가 TV(지상파·케이블)를 통해 경기를 시청하겠다고 답했다. 동영상 플랫폼(유튜브 등)은 43.6%, OTT는 34.3%, 포털사이트는 17.9%를 기록했다.

중계 채널 선호도에서는 KBS가 62.7%로 가장 높은 선택을 받았다. JTBC는 30.0%를 기록하며 뒤를 이었다. 해설자 선호도 1위에 오른 이 위원이 KBS 중계진으로 합류한 점도 채널 선호도에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

코바코는 이번 조사 결과를 통해 월드컵과 같은 대형 스포츠 이벤트에서는 여전히 TV와 생중계의 영향력이 강력하다는 점이 확인됐다고 설명했다.

로 온라인 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다.