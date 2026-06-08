추경호 대구시장 당선인 “투표용지 부족은 참정권 침해…국조∙특검 등 총동원해 진상규명 해야”

추경호 대구시장 당선인은 최근 발생한 선거 관리 부실 사태와 관련해 “투표용지 부족 사태는 단순한 행정 착오가 아니라 국민의 참정권이 침해되고 민주주의와 공정성이라는 선거의 기본 가치가 훼손된 중대한 사안”이라고 강하게 비판했다.

추 당선인은 8일 자신의 페이스북 글을 통해 “국회와 정부는 국정조사, 야당 추천 특검 등 가능한 모든 수단을 동원해 이번 사태의 진상을 철저히 규명하고 책임자를 엄중히 문책해야 한다”며 이같이 밝혔다.

추경호 대구시장 당선인이 8일 대구 동구 대구콘텐츠센터에서 대구시장직 인수위원회 기자 간담회에 앞서 발언하고 있다. 대구=연합뉴스

그는 중앙선거관리위원회를 향해 고강도 개혁을 요구했다. 추 당선인은 “선관위에 대한 외부 감시와 책임성 강화도 더 이상 미룰 수 없다”며 “지금과 같은 선관위원 구성 방식과 운영 체계 등 선관위 시스템에 대한 전면적인 대수술을 통해 환골탈태 수준의 근본적인 개혁에 나서야 한다”고 강조했다.

추 당선인은 그동안 선관위의 독립성이라는 명분 뒤에 숨어있던 폐쇄성을 지적하며, “오랫동안 지적돼 온 외부 감시 제도의 사실상 부재 역시 이번 기회에 반드시 바로잡아야 한다”고 촉구했다. 이어 그는 이번 사태에 대한 청년층과 민심의 이반을 언급했다. 추 당선인은 “많은 국민들께서 깊은 우려를 표하고 있다. 청년들의 목소리를 무겁게 받아들여야 한다”며 “이는 민주주의와 공정성이라는 기본 가치를 지키는 우리 사회의 역량이 왜 이토록 무너졌는지에 대한 준엄한 질타이기 때문”이라고 목소리를 높였다.

끝으로 추 당선인은 “민주주의와 참정권, 공정성이라는 원칙은 어느 지역에도 예외가 있을 수 없다”면서 “사태의 진상을 철저히 규명해 관련자를 엄중히 처벌하는 동시에 국민이 신뢰할 수 있는 선거제도를 다시 세우는 것, 그것이 지금 우리 국회와 정부가 해야 할 일”이라고 덧붙였다.

정치권 안팎에서는 이번 선거 과정에서 특정 지역이나 투표소를 중심으로 투표용지가 조기에 소진되어 유권자들이 발길을 돌리는 등 초유의 행정 부실이 발생했다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 대구시 행정을 책임지게 된 추 당선인이 최전선에서 '선관위 책임론'을 점화하며 대대적인 사법∙입법적 대응을 예고한 것으로 분석된다.